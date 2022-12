L’attesa perturbazione, proveniente dalla Penisola Iberica, è causa di un peggioramento meteo che interesserà in modo più diretto il Centro-Sud. Le regioni del Nord saranno lambite marginalmente dalla perturbazione, ma riuscirà a portare neve fino al piano laddove ci saranno precipitazioni.

Il sistema perturbato tende a scorrere infatti al di sopra dello strato d’aria fredda affluita negli ultimi giorni. Le basse temperature, nel momento del transito della perturbazione, permetteranno alle precipitazioni di assumere carattere nevoso sino a quote pianeggianti.

I fenomeni nevosi sono attesi per questa notte e la mattinata di martedì 13 Dicembre (giornata in cui ricorre l’anniversario di una nevicata storica), in evoluzione dalla Liguria e del Basso Piemonte verso alcuni tratti della Lombardia meridionale e dell’Emilia. Si tratterà di fenomeni deboli, che potranno lasciare localmente dei modesti depositi al suolo.

Aree e città interessate dalla neve

Nel dettaglio, la neve imbiancherà la zona tra cuneese, Langhe, Monferrato, ma anche l’entroterra ligure fino a bassa quota. Non sono da escludere fiocchi fin su Genova, più probabili sui quartieri più alti del capoluogo ligure.

La neve si propagherà alle pianure tra Bassa Lombardia ed Emilia Centro-Occidentale, facendo la propria comparsa probabilmente sulle città di Pavia, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Lodi e Cremona. La neve appare improbabile sul resto della pianura lombarda, a parte qualche fioccata.

Non va trascurata la possibilità di fugaci nevicate a bassa quota anche sull’entroterra toscano. Già entro il primo pomeriggio di martedì i fenomeni nevosi si esauriranno su tutto il Nord Italia, salvo qualche residua precipitazione in Romagna nevosa sino a bassa quota, ma non sino alla pianura.

Una successiva perturbazione, più intensa, è attesa nella giornata di giovedì, ma in un contesto segnato dall’afflusso d’aria più mite. La maggiore intensità delle precipitazioni potrebbe comunque consentire qualche sconfinamento nevoso a quote basse sul Nord-Ovest, laddove persisteranno sacche d’aria fredda.