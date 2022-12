Un nuovo peggioramento meteo avanza di gran carriera sull’Italia e ci accompagnerà per tutto il weekend. Sta arrivando un importante carico di neve, con la perturbazione che si sta organizzando attorno ad un minimo di pressione centrato sulle Baleari.

Il fronte è trasportato da aria più mite ed umida che trova però un contesto almeno inizialmente freddo soprattutto al Nord. Negli ultimi giorni sono infatti affluite correnti fredde da est che si sono sedimentate nei bassi strati.

Il maltempo stavolta colpirà anche il Nord, diversamente dagli ultimi passaggi perturbati che hanno coinvolto principalmente il Centro-Sud. Sono attese quindi precipitazioni utili a ridimensionare la siccità ancora presente.

Dettaglio delle nevicate previste

La neve sarà protagonista come detto. Nella giornata di sabato già dal mattino deboli nevicate interesseranno soprattutto le Alpi Centro-Occidentali, con fenomeni in graduale accentuazione. Il limite delle nevicate si spingerà a tratti sino all’alta collina.

La neve potrà a tratti spingersi fino a quote basse, anche al di sotto dei 500 metri, tra il cuneese, l’alessandrino e settori interni liguri fra genovese e savonese. Non sono da escludere fiocchi, con eventuale lieve deposito, anche su Cuneo città.

La quota neve risulterà più elevata in Appennino, a partire dai 1000-1200 metri del settore tosco-emiliano fino a quote più elevate sulla parte centrale della dorsale. Nel corso di sabato la quota neve risalirà oltre i 1500 metri, a causa del rialzo termico in quota indotto dal richiamo dei venti di scirocco.

Nella giornata di domenica le nevicate cadranno ancora sulle Alpi Centro-Orientali, al di sopra dei 1300-1500 metri, un po’ più in basso attorno ai 1000 metri sulle Alpi Occidentali. Altre occasioni per ulteriori nevicate si avranno ancora lunedì sui settori centro-orientali.

L’arrivo della neve, che cadrà con una certa intensità anche sulle Alpi con accumuli anche di più di mezzo metro ad oltre 2000 metri di quota, costituisce di certo un’ottima notizia per gli operatori della montagna. Ci potrebbero essere infatti le condizioni per l’apertura a breve di molti impianti con il decollo della stagione sciistica.