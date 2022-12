Dopo un lunghissimo periodo all’insegna delle piogge, dal settore occidentale del continente africano si avvicina all’Italia un’area di alta pressione, pronta a proporci qualche giorno all’insegna del tempo stabile, asciutto e per molte regioni anche soleggiato.

Calma però! Non attendiamoci un weekend di sole e di clima mite per tutti in quanto l’atmosfera dovrà per forza attendere un momento di convalescenza prima di ritornare totalmente stabile.

La perturbazione che sta tutt’ora colpendo molte regioni d’Italia, riuscirà infatti a disturbare il meteo anche in quel di Sabato ed in particolare su alcuni tratti del Nordest e su parecchi anche del Centro specialmente sul comparto adriatico. Su queste zone consigliamo di tenere un ombrello a portata di mano in quanto saranno ancora possibili piovaschi sparsi.

Ulteriori e più evidenti segnali che qualcosa sta cambiando nella circolazione generale, si noteranno nel corso del giorno di festa quando il sole riuscirà ad imporsi su molte regioni d’Italia fatta eccezione per il medio e basso Adriatico dove l’arrivo di masse d’aria più fredda saranno alla base di una moderata variabilità.

Ma il ritorno al bel tempo atteso su molti reparti del Paese ci farà capire che la pressione andrà aumentando su tutto il Bacino del Mediterraneo e con l’inizio della prossima settimana e almeno fino a Mercoledì, l’alta pressione riuscirà a conquistare praticamente tutto il Paese riportando tempo asciutto a in parte soleggiato su molte regioni.

Ci sarà però il rovescio della medaglia. Come molti di voi sanno, in questo periodo le alte pressioni non sono infatti solo indice di stabilità e di bel tempo, ma sono spesso causa della formazione delle tanto temute e persistenti nebbie in Valle Padana capaci ti mantenere atmosfere grigie e rigide anche nelle ore centrali del giorno.

Restiamo comunque in attesa di ulteriori aggiornamenti per vedere se tutto ciò verrà confermato.