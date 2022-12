Sta per chiudersi questo lunghissimo periodo governato da un pesante flusso di correnti atlantiche cariche di forte maltempo che a fasi alterne ha colpito da Nord a Sud il nostro Paese.

Dalle terre più occidentali del continente africano si sta allungando una vera e propria lingua di alta pressione che nei prossimi giorni sarà alla base di un ritorno ad un’atmosfera decisamente più stabile per tutti.

Prima di tutto ciò però, il tempo resterà in una sorta di convalescenza che comprometterà in parte il quadro atmosferico di inizio weekend. Il Sabato infatti, nonostante importanti segnali di miglioramento, su alcune regioni del Paese servirà ancora l’ombrello. Nella fattispecie sulle regioni del Centro e nella primissima parte del mattino anche su alcune aree dell’estremo Nordest.

Sul resto del Paese invece, schiarite assolate si faranno via via sempre più presenti specialmente al Nord, sulle due isole maggiori e su gran parte del Sud. Faranno eccezione alcuni settori della Valle Padana dove potranno presentarsi un po’ di nubi medio-basse, ma che non daranno ovviamente luogo a fenomeni.

L’alta pressione in seguito si farà ancora più notare in quel di Domenica quando il tempo tornerà tranquillo praticamente sull’intero territorio nazionale. Ci saranno tuttavia ancora piccole eccezione come su alcuni tratti del Sud e lungo il versante Adriatico dove un temporaneo rinforzo dei venti freddi nordorientali provocherà il passaggio di qualche nube sparsa.

Prestare poi attenzione alle nebbie che soprattutto nottetempo e nella prime ore del mattino potranno ridurre la visibilità sui comparti della Valle Padana, ma anche su alcuni angoli del Centro come nelle vallate interne di Toscana e Umbria.

Anche la prossima settimana si aprirà all’insegna dell’alta pressione, anche se il sole non sarà cosa per tutti. Ma di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.