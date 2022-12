Prosegue ormai senza particolari soste la scorribanda di perturbazioni che hanno come obiettivo l’area del Mediterraneo e dunque anche il nostro Paese. Dopo quelle di Martedì e di Mercoledì, eccone subito pronta una terza che attraverserà l’Italia tra Giovedì e Venerdì, facendo sentire la sua influenza anche su parte del Weekend.

Sabato sarà dunque una giornata ancora all’insegna del tempo assai instabile per gran parte del Paese dove continueranno a verificarsi piogge sparse in particolare sulle regioni del Centro e parte del Sud.

Al Nord invece, il meteo si manterrà più asciutto fatta eccezione per gli ultimi piovaschi sulle regioni di Nordest e nel corso del pomeriggio limitatamente all’Emilia Romagna.

Da segnalare tuttavia che tra la sera e la notte le piogge si faranno via via sempre meno presenti fino a cessare su tutto il Paese salvo per residue piogge sul comparto adriatico centrale.

Questi importanti segnali di miglioramento ci proietteranno verso una Domenica con sorpresa. Data ormai per morta dai radar e dopo una lunga assenza, ecco che tornerà un po’ di alta pressione quel che basta per garantirci un giorno di festa all’insegna delle generose schiarite assolate.

Faranno eccezione alcuni angoli del Sud specie nell’area del basso Tirreno e su alcuni tratti del medio e basso adriatico dove troveremo una maggior presenza di nubi e dove non saranno ancora da escludersi isolati piovaschi.

Attenzione inoltre alla possibile formazione di banchi di nebbia nottetempo e nella prima parte della mattinata su molti tratti della Valle Padana.