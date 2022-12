Dopo un lunghissimo periodo contrassegnato da un’atmosfera assai instabile e a tratti anche turbolenta, nel corso del fine settimana un provvidenziale aumento della pressione in area mediterranea riporterà un po’ di stabilità atmosferica su gran parte del nostro Paese.

La perturbazione che su Giovedì ha portato tanto maltempo su alcuni tratti del Centro e su tutto il Nord Italia inizia ora a muovere il suo baricentro verso levante. Prima di poter vedere però un deciso segnale di miglioramento, il meteo farà ancora i capricci in quel di Venerdì quando le ultime piogge si attarderanno sulle regioni di Nordest e su molte aree del Centro in particolare sui settori tirrenici.

Dalla serata però il quadro meteorologico comincerà a migliorare a partire dalle regioni settentrionali e durante la notte anche su quelle centrali. Poco da dire invece per il Sud dove avremo sempre un contesto piuttosto tranquillo fatta eccezione per qualche timido disturbo a carico delle aree del basso Tirreno.

Arriviamo così al primo step del fine settimana. Il Sabato sarà una giornata che regalerà un po’ di sole su molte regioni del Paese anche se l’atmosfera si manterrà in una sorta di convalescenza. Il tutto infatti si tradurrà in qualche residuo disturbo sulle estreme aree del Nordest e su alcuni angoli del Centro specie sul distretto adriatico. Altrove invece avremo una moderata variabilità ma con generose schiarite via via sempre più ampie.

L’arrivo dell’annunciata alta pressione si noterà in forma più evidente nella seconda parte del weekend. Se escludiamo il ritorno di qualche nebbia in Val Padana e qualche piccola noia ancora sul reparto adriatico, altrove la Domenica trascorrerà all’insegna del tempo discretamente soleggiato e dunque senza l’incubo di tenere sempre un ombrello a portata di mano.

Un piccolo cenno anche alle temperature che si manterranno stabili di giorno al Centro-Nord mentre caleranno un po’ al Sud. Attenzione invece alla notte in quanto tornerà a fare piuttosto freddo al Nord grazie ai previsti maggiori rasserenamenti.