Sarà un weekend da lupi quello appena iniziato e ce ne accorgeremo già dalle prossime ore quando il maltempo si estenderà gradualmente a gran parte del nostro Paese. La ragione va ricercata in un vortice ciclonico centrato proprio sull’Italia che già in queste ore sta provocando tempo assai capriccioso soprattutto sulle regioni del Centro. Con il passare delle ore l’atmosfera tornerà in subbuglio anche su molte aree del Nord e del Sud.

Ma andiamo con ordine e vediamo più nel dettaglio dove colpirà più duro il maltempo. Partendo dalla giornata di Sabato ecco che il tempo peggiore lo troveremo a carico delle regioni del Centro e del basso Tirreno in particolare su Marche, Toscana, Lazio, Campania, coste tirreniche calabresi e Sardegna.

Altre piogge però bagneranno anche il resto del Sud e le regioni di Nordest con qualche nevicata sull’arco alpino a quote mediamente intorno ai 1000m. Sull’Appennino la neve cadrà solo a quote molto alte in quanto una reiterata ventilazione di Scirocco manterrà ancora alto il livello dello zero termico. Più asciutto invece il tempo al Nordovest.

Il maltempo proseguirà poi anche durante la notte colpendo praticamente le medesime regioni e introducendoci così ad una Domenica ancora assai turbolenta. Ancora piogge bagneranno il Nordest, la fascia adriatica del Centro e le aree del basso Tirreno.

Ma il giorno di festa ci riserverà anche una novità. Dal nord Europa infatti scenderà aria molto fredda che nel corso della giornata provocherà un deciso calo delle temperature a partire dalle regioni del Nord e del Centro. Per questa ragione ci attendiamo delle nevicate fino a quote collinari sul Nordest e lungo la fascia adriatica.

Solo dalla tarda serata e soprattutto dalla notte si inizieranno a vedere segnali di miglioramento. Sarà questo il preludio ad un Lunedì dal tempo migliore per il Nord e gran parte del Centro dove tuttavia le temperature notturne scenderanno sotto la soglia del gelo e non solo in montagna, ma anche su gran parte della Valle Padana.