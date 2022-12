Ancora senza pace l’atmosfera sul nostro Paese. Una nuova perturbazione sta transitando sull’Italia e nelle prossime ore porterà anche tanto maltempo soprattutto sulle regioni del Nord e del Centro, mentre il Sud resterà per gran parte del giorno ancora in attesa.

Entrando più nel dettaglio ecco che la prima parte del Venerdì sarà contrassegnata da tante piogge al Nord, su molte aree del Centro ed in particolare sul lato tirrenico dove saranno anche possibili alcuni temporali.

Attenzione anche alla neve che cadrà sui rilievi alpini a quote prossime ai 900/1000m, ma con quota neve in graduale seppur contenuto rialzo per via delle correnti più miti da Scirocco che accompagnano il fronte perturbato.

Segnali di miglioramento si avvertiranno sulle regioni del Nord tra il tardo pomeriggio e la sera. Continuerà invece a piovere al Centro con qualche piovasco in arrivo anche al Sud, ma limitatamente alle sole zone del basso Tirreno.

Ed eccoci così all’inizio del weekend che mostrerà subito un atteggiamento ben lontano dall’essere tranquillo. Sabato, dopo una mattinata con piogge e temporali che insisteranno sulle regioni del Centro, nel corso della giornata ci attendiamo un peggioramento anche al Nord e pure su gran parte del Sud. Tornerà anche al neve sui rilievi alpini prossima ai 1000m e torneranno anche i temporali sull’area tirrenica del Centro e del Sud.

Ma la giornata forse più interessante sul fronte meteo sarà quella di Domenica quando dal Nord Europa arriveranno masse d’aria molto fredda pronte a provocare un generale calo delle temperature. Ci attendiamo infatti l’arrivo di nevicate anche a bassa quote sulle regioni di Nordest e pure sull’Appennino centrale. Entro sera tuttavia il meteo andrà rapidamente migliorando al Nord e sul versante tirrenico del Centro mentre rimarrà più instabile su quello adriatico e al Sud.