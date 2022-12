Non avremo nemmeno il tempo di goderci un po’ di assenza dalle piogge che già da Giovedì sera una nuova ed intensa perturbazione si appoggerà ad alcuni tratti del versante occidentale del nostro Paese pronto a ricevere l’ennesima abbondante dose di maltempo.

Insomma, su scala generale l’atmosfera continua e continuerà ancora per parecchi giorni a rimanere assai turbolenta con le perturbazione atlantiche sempre più decise a raggiungere il nostro Paese senza trovare particolari ostacoli. Ed è quanto accadrà anche nei prossimi giorni e nella fattispecie tra Giovedì sera e Venerdì.

Entrando più nel dettaglio previsionale sul medio termine dunque, tra il pomeriggio e la sera di Giovedì arriveranno le prime piogge sul versante tirrenico del Centro e sulle regioni di Nordovest dove potrà anche scendere qualche bel fiocco di neve pure a quote basse.

Ma il peggio è atteso per la vigilia del weekend quando tutto il Centro e il Nord saranno colpiti da forti piogge e anche qualche temporale sul distretto tirrenico. Non mancherà ovviamente qualche bella nevicata sull’arco alpino ma in questo frangente a quote un po’ altine e prossime ai 1200/1400m.

Resteranno ancora in una tiepida attesa il Sud e la Sicilia che godranno non solo di generose schiarite ma anche del mite afflusso dei venti da Scirocco. Solo dalla serata potrà arrivare qualche pioggia sparsa specie sull’area del basso Tirreno.

Arriviamo poi alla giornata di Sabato 10, un’altra giornata da dimenticare per gli amanti del bel tempo. Ancora sotto assedio il Centro-Nord con piogge a tratti frequenti e ancora qualche temporale sull’area tirrenica. Continuerà inoltre a nevicare sull’arco alpino intorno ai 1000m di quota. Entro sera forte peggioramento atteso che al Sud segnatamente sul comparto del basso Tirreno.

Infine eccoci alla Domenica. Qui le cose potrebbero complicarsi per via di un rinforzo dei venti freddi dai quadranti settentrionali che provocheranno un deciso calo termico al Nord e poi al Centro con possibili nevicate fino a quote molto basse sulle regioni di Nordest e intorno ai 500-600m sull’Appennino settentrionale e Centrale. Tempo instabile anche sul resto del Paese con piogge e temporali.

Vista la distanza in sede previsionale e visto anche il fatto con non tutti i centri di calcolo confermano tale ipotesi, vi consigliamo di seguire per maggiori certezze i prossimi aggiornamenti.