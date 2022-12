Un timido respiro anticiclonico sta regalando un momento di pausa dalle grandi piogge che nei giorni scorsi hanno colpito da Nord a Sud molte regioni del Paese. Ora l’Italia si trova addirittura divisa in due e soprattutto sul fronte climatico. Al Sud le correnti miti in arrivo dai quadranti meridionali, unite ad un meteo discreto, stanno favorendo temperature anche prossime ai 20°C, mentre al Nord e su parte del Centro permangono condizioni climatiche più frizzanti con anche qualche nota d’instabilità al Centro.

Sarà tuttavia corto il respiro di questo timido rialzo pressorio. Dopo un Mercoledì ancora abbastanza asciutto per tutti, ecco che l’Immacolata proporrà un meteo in fase di nuovo peggioramento. Tra il pomeriggio e la sera infatti, arriverà l’ennesima perturbazione pronta a riportare la pioggia a partire dalle regioni di Nordovest ed entro sera sul comparto tirrenico centrale.

Sarà il preludio ad una vigilia di weekend rigorosamente da ombrello a portata di mano per le regioni del Nord e del Centro dove le piogge, seppur in forma un po’ irregolare, bagneranno praticamente tutte le regioni. Sul comparto tirrenico e sulla Liguria saranno anche possibili rovesci a sfondo temporalesco. Attenzione anche alla neve che imbiancherà molte aree dell’arco alpino. In mattinata potrà addirittura cadere a quote bassissime sul Piemonte anche se la quota neve sarà destinata ad elevarsi con il passare delle ore per via di un rinforzo dei venti più miti di Scirocco.

Resterà all’asciutto invece, per gran parte del giorno, il Sud dove il quadro meteorologico inizierà a dare segnali di peggioramento entro sera ad iniziare dal comparto del basso Tirreno.

Se tutto verrà confermato anche il weekend sarà contrassegnato da un contesto assai instabile per gran parte del Paese. Tuttavia la situazione in sede previsionale è ancora un po’ incerta. Vi consigliamo dunque di seguire con attenzione i prossimi aggiornamenti per capire meglio corso accadrà nel corso del fine settimana.