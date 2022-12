Attenzione a programmare qualche bella gita fuori per il prossimo weekend. Se tutto verrà confermato infatti, la “maledizione del fine settimana” sarà servita! Non ci sono dunque segnali di un ritorno alla stabilità atmosferica nemmeno nel medio termine. Gioco forza continueremo ad essere meta di perturbazioni atlantiche sempre pronte a riversare maltempo sul nostro Paese.

Dopo una prima perturbazione in transito tra Martedì 13 e Mercoledì 14 una seconda è ormai confermata in arrivo tra la seconda parte di Giovedì 15 e gran parte di Venerdì 16 ed il suo obbiettivo principale saranno soprattutto le regioni del Centro, del Sud e la parte centro-orientale del Nord. In pratica anche questa nuova perturbazione potrebbe lasciare all’asciutto gran parte del Nordovest.

Partiamo intanto dalla giornata di Giovedì dove il meteo andrà rapidamente peggiorando con piogge e temporali soprattutto nella seconda parte del giorno a carico del Centro e del Nord, nonostante sul Nordovest il tempo andrà in fretta migliorando mentre andrà severamente peggiorando sul lato opposto e dunque il Nordest. Entro sera arriveranno piogge e rovesci anche sulla Campania.

Sarà questo il preludio ad un Venerdì assai movimentato per il basso Tirreno, le regioni del Centro e tutto il Nordest con neve copiosa sulle Alpi anche a bassa quota. Continueremo invece ad avere un contesto più tranquillo e asciutto sul Nordovest.

Arriviamo così al weekend. Sabato ci attendiamo l’arrivo di nuove masse d’aria molto fredda che penalizzeranno soprattutto le regioni del medio e basso adriatico. Qui avremo il meteo peggiore con anche qualche nevicata fino a quote collinari. Altrove avremo maggiori sprazzi di sereno ma in un contesto assai ventoso e frizzante.

Andranno anche peggio le cose in quel di Domenica quando l’aria fredda continuerà a sferzare in lungo e in largo la nostra Penisola dispensando non solo vento e freddo, ma anche nubi e precipitazioni sparse in forma molto irregolare alternate a momenti più asciutto con anche qualche timida e temporanea occhiata di sole. Insomma, la classica Domenica dal meteo poco affidabile che ci costringerà a tenere rigorosamente l’ombrello a portata di mano.

Ovviamente siamo ancora assai distanti da tale data, per questo motivo sarà assolutamente necessario attendere nuovi aggiornamenti.