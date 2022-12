Ci sono grandi manovre intorno al 60° parallelo, laddove le grandi depressioni ospitano masse d’aria molto fredde a tratti anche gelide. Nei prossimi giorni infatti, l’inverno nord europeo comincerà a scendere lentamente di latitudine fino ad avvicinarsi con fare minaccioso al 45° parallelo. Da noi in sostanza.

Prima di tutto ciò però, l’Italia dovrà fare i conti con l’ennesima perturbazione attesa tra Giovedì 8 e Venerdì 9 pronta a compromettere anche tutto il fine settimana. Ed è proprio da li che inizia il nostro viaggio sul fronte meteorologico.

Il secondo weekend di Dicembre sarà infatti contrassegnato da un contesto meteo assai instabile. Sabato il brutto tempo colpirà praticamente tutto il Paese con piogge sparse, qualche temporale a ridosso dei settori tirrenici e numerose nevicata sui comparti alpini centro-orientali sopra i 1000/1100m di quota. Più asciutto risulterà il meteo solo sulle regioni di Nordovest

Arriviamo così alla giornata di Domenica. A conti fatti seguirà più o meno il medesimo percorso del Sabato. Il tempo peggiorare lo troveremo sulle regioni del Nord, sul versante adriatico, sul basso Tirreno e su gran parte del Sud. Su queste regioni continueranno le piogge anche temporalesche sul basso Tirreno.

Un occhio di riguardo alla neve che inizialmente imbiancherà quote intorno ai 1000m sui rilievi alpini, ma verso sera la quota inizierà a scendere per effetto di venti freddi in discesa dal nord Europa. Durante la notte infatti e nella prima parte di Lunedì la neve potrebbe fare pure una fugace comparsa su alcuni angoli della Valle Padana centro-orientale.

Con l’inizio della prossima settimana infatti, il nostro Paese potrebbe essere investito dalla prima seria ondata di freddo della stagione con temperature, specie di notte, che potranno crollare di parecchi gradi sotto la soglia del gelo e mantenersi poco sopra nelle ore diurne specialmente al Nord e su molti tratti del Centro.

Vista la distanza in sede previsionale tuttavia, meglio attendere ulteriori aggiornamenti.