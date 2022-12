L’area di bassa pressione che ha raggiunto l’Italia tenderà a migrare verso nord, e nel corso della giornata di domenica, ovvero oggi, le condizioni meteo tenderanno gradualmente a migliorare, ma non ovunque. Si avranno fenomeni meno diffusi soprattutto sulle regioni centromeridionali, mentre il Nord Italia è atteso un peggioramento, con precipitazioni più copiose rispetto a sabato.

Le condizioni meteo miglioreranno lunedì 5 dicembre sulla Penisola, ma ancora in Toscana si potrebbero avere dei rovesci di pioggia e qualche temporale. Precipitazioni si avranno soprattutto nella mattina nelle regioni del Nord Italia, con abbondanti nevicate sull’arco alpino e prealpino.

Come abbiamo detto lunedì nella seconda parte della giornata è atteso miglioramento del tempo; tuttavia, dell’instabilità atmosferica potrebbe ancora giungere dal Mar Tirreno, e non sono esclusi ulteriori rovesci fin sino anche martedì 6 dicembre.

Martedì avremo una situazione interlocutoria, con un’area di relativa bassa pressione sull’Italia, mentre aria fredda di origine artica si adagerà all’arco alpino.

Mercoledì 6 dovremmo avere condizioni meteo di variabilità, sempre causate dalle correnti sud-occidentali provenienti dal Mar Tirreno per quanto riguarda la Penisola, dal mare di Sardegna in Sardegna. Si potrebbero verificare locali precipitazioni. Aria molto fredda si spingerà verso l’Europa centrale, in particolare verso la Germania e ormai a ridosso delle Alpi.

Verso giovedì 8 dicembre avremo un sensibile peggioramento sulle regioni settentrionali, dove con le basse temperature si manifesteranno abbondanti nevicate sulle Alpi e le Prealpi. Localmente le precipitazioni potrebbero essere nevose anche a quote medio-basse sul settore centro-occidentale. Stavolta il peggioramento interesserà soprattutto le regioni settentrionali, mentre uno strascico di marcata instabilità atmosferica si manifesterà venerdì 9 su tutte le aree tirreniche la Sardegna, con la possibilità di rovesci di pioggia e qualche temporale. Ma l’instabilità atmosferica non abbandonerà l’Italia, infatti anche venerdì vedrà nubi e precipitazioni a carattere sparso nelle regioni settentrionali, in attesa di novità verso il fine settimana.