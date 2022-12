Dopo una piccola distrazione dell’alta pressione che sta lasciando spazio al transito di una debole perturbazione, l’atmosfera ritroverà una totale stabilità su gran parte del Paese. L’anticiclone africano infatti tornerà protagonista sul bacino del Mediterraneo coinvolgendo totalmente anche l’Italia.

Ci sono dunque prospettive poco confortanti per gli amanti dell’Inverno in quanto non solo le temperature si manterranno a tratti anche miti, ma non si vedono nuove ed importanti nevicate sulle nostre montagne. Anzi, pure sui rilievi le temperature non saranno più di tanto fredde.

Ma andiamo con ordine e vediamo più nel dettaglio cosa ci aspetta nei prossimi giorni. La debole perturbazione che sta transitando sul nostro Paese esaurirà i suoi effetti definitivamente in quel si Giovedì. In seguito, da Venerdì 23 e per tutto il weekend di Natale, l’anticiclone africano tornerà protagonista su tutto il Paese costringendo così le perturbazioni atlantiche a seguire latitudini più settentrionali.

Tuttavia, come spesso accade nei mesi invernali, l’alta pressione sub-tropicale non sarà solo alla base di belle giornate di sole e nemmeno riuscirà ad assicurarci una salda stabilità su alcune regioni del Paese.

Come già descritto in precedenti aggiornamenti, ci saranno alcune zone del Paese dove il sole si vedrà davvero poco e il clima inoltre si manterrà abbastanza freddino. Ci riferiamo ad molti angoli del Nord e del Centro dove il solito mix tra nebbie e nubi medio-basse manterranno anche nelle ore centrali del giorno i cieli spesso coperti. Ci riferiamo in particolare alla Valle Padana, alla Liguria e pure su molti tratti del Centro in particolare sul lato tirrenico.

Su queste regioni, nonostante non ci siano in prospettiva delle vere e proprie piogge, si potranno comunque verificare alcuni episodi di pioviggine specialmente a carico della Liguria di Levante e delle aree costiere più settentrionali della Toscana. Qualche timida schiarita si potrà intravedere nelle ore pomeridiane, ma soprattutto sui rilievi alpini ed appenninici.

Scenari totalmente opposti invece si vivranno sulle regioni del Sud e sulle isole maggiori dove oltre ad un più evidente soleggiamento, i venti caldi in risalita dal Nord Africa contribuiranno a mantenere scenari praticamente da primavera con temperature, su Sicilia e Sardegna anche superiori ai 20°C.

Nessun segnale di cambiamento dunque almeno fino al giorno di Santo Stefano quando l’alta pressione non avrà alcuna intenzione di lasciare spazio alle perturbazioni atlantiche e tanto meno a eventuali ondate di freddo. Vi daremo comunque altre informazioni in merito nei prossimi aggiornamenti.