Maltempo Stop! Arriva l’anticiclone africano e nei prossimi giorni la stagione invernale si concederà una pausa di riflessione. Prepariamoci dunque ad un ritorno del bel tempo, del clima mite, ma anche delle inversioni termiche sulle regioni del Nord a causa delle nebbie e delle nubi basse.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa accadrà più nel dettaglio nei prossimi 2-3 giorni. Già dalle prossime ore molte aree della Valle Padana saranno avvolte da nebbie diffuse più insistenti sulle regioni di Nordovest dove si registreranno serie riduzioni alla visibilità. Banchi di nebbia saranno comunque presenti anche tra Emilia Romagna e Veneto. Da segnalare inoltre la formazione di nubi medio-basse di tipo marittimo sulle coste di centro-levante della Liguria e su quelle più settentrionali della Toscana. Altrove invece, i cieli si manterranno abbastanza sereni nonostante il passaggio di qualche nube di scarsa importanza.

Nel corso della giornata le nebbie tenderanno a diradarsi sulle zone pianeggianti del Nord anche se localmente potranno dare origine alla formazione di uno spesso tappeto di nubi basse ostacolando così quel soleggiamento che non troverà invece nessuna resistenza già a partire dalle quote collinari. Persisteranno inoltre cieli grigi sui medesimi settori costieri tra Liguria e nord della Toscana dove non si escludono anche episodi di pioviggine. Nel contempo, sul resto del Paese, dominerà un generoso soleggiamento e con temperature massime in aumento soprattutto al Sud e sulle due isole maggiori.

Anche Martedì 20 il quadro meteorologico seguirà praticamente il medesimo percorso di inizio settimana. Avremo dunque un’atmosfera assolata su gran parte del Centro-Sud e sui rilievi del Nord. Proseguirà invece un contesto più grigio e nebbioso su molte aree della Valle Padana ed uno spesso strato di nubi medio-basse insisterà a coprire i cieli dei settori di centro-levante della Liguria e lungo i litorali della Toscana. Qui si manterrà ancora elevato il rischio di qualche pioviggine.

In seguito, su Mercoledì 21, l’anticiclone africano si distrarrà un attimino concedendo il transito di una veloce perturbazione che colpirà in forma moderata un po’ tutto il Nord Italia dove tornerà temporaneamente a cadere qualche pioggia sparsa. Ma su questo possibile peggioramento vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.