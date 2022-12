Prepariamoci ad una settimana di Natale contrassegnata da un grande ritorno. L’alta pressione! E sarà pure di matrice africana. Ma sarà proprio questa caratteristica a creare fastidiosi problemi su alcuni angoli del Paese.

Le alte pressioni, in questo periodo dell’anno, non sono sempre sinonimo di bel tempo in quanto la loro compressione dell’aria verso il basso e il conseguente scarso ricambio dell’aria, favoriscono lo sviluppo di nebbie e al tempo stesso anche di addensamenti nuvolosi di tipo medio basso.

Cerchiamo comunque di capire dove riuscirà a splendere indisturbato il sole e dove invece troverà una maggior resistenza. La prossima settimana si aprirà comunque con un Lunedì tutto sommato discretamente soleggiato anche se le prime formazioni nebbiose inizieranno a disturbare la Valle Padana e le zone interne del Centro, soprattutto durante la notte e nella prima parte del mattino, per poi lasciare spazio ad un pomeriggio con qualche generosa occhiata di sole.

Da Martedì invece le nebbie si faranno via via più persistenti sulla pianure del Nord dove potrebbero anche persistere durante le ore centrali del giorno mantenendo così un’atmosfera decisamente più grigia e rigida. Altrove invece il tempo si manterrà abbastanza soleggiato nonostante non mancheranno un po’ di nubi sparse.

Tra Mercoledì e Giovedì l’anticiclone sarà ancora presente sul nostro Paese anche se mostrerà evidenti segnali di distrazione. Ciò comporterò l’arrivo di masse d’aria molto umida pronte a generare una diffusa nuvolosità sulle pianure del Nord, sulla Liguria e su gran parte del Centro.

Questo genere di situazioni potrà anche dar luogo a qualche piovasco e a numerosi episodi di pioviggine in particolare sulla Liguria di centro-levante, sulle pianure del Nord e sul comparto tirrenico del Centro. Avremo invece un contesto più soleggiato sui rilievi alpini e prealpini, sulle due isole maggiori e anche su molti angoli del Sud. Su queste zone inoltre sui godrà pure di un clima gradevole.

In seguito l’alta pressione potrebbe accompagnarci fino al weekend natalizio dispensando giornate ancora discretamente soleggiate al Sud, su gran parte del Centro e su tutti i rilievi del Nord, mentre si manterrà elevato il rischio di giornate grigie e più rigide su tutta la Valle Padana.

Ci aggiorneremo.