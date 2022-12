Prepariamoci ad un San Silvestro e a una notte di Capodanno tra i più caldi di questi ultimi anni. Per alcune regioni sembrerà addirittura di essere in Primavera inoltrata con temperature da pieno Maggio!

Già da alcuni giorni vi avevamo avvertiti di questa possibilità e il contesto atmosferico ormai non deluderà le aspettative. Dal cuore delle calde terre africane infatti, sono già in viaggio verso l’Italia nuove masse d’aria molto miti che daranno un ulteriore vigore all’anticiclone africano che ormai da parecchio tempo soggiorna sulle nostro teste.

La fase più calda dunque è prevista proprio per tale periodo e a risentire maggiormente di questa forte anomalia climatica positiva saranno le medesime regioni dove già in questi giorni le colonnine di mercurio sono salite su valori ben lontani dai nostri consueti standard climatici del periodo. Ci riferiamo alle due Isole Maggiori, a gran parte del Sud ma anche ad alcune aree del Centro.

Tra la Sardegna e Sicilia ad esempio, dopo una giornata con picchi prossimi ai 25/26°C, anche la sera farà registrare temperature fortemente sopra media con picchi intorno alla Mezzanotte prossimi ai 15/16°C. Si attesteranno intorno ai 12/13°C anche su molte aree del Sud e del Centro come a Roma e Firenze per poi passare ai 10/11°C di alcune aree della Valle Padana.

Si tratta a conti fatti di temperature praticamente eccezionali visto che si distanzieranno dalla media climatologica del periodo di almeno 5/6°C e forse anche di più sulle Isole Maggiori.

Per vedere un ritorno a temperature un po’ più consone alla stagione bisognerà probabilmente attendere intorno al 4/5 di Gennaio quando l’alta pressione sembra voler abbandonare in parte il nostro Paese lasciando così spazio ad un primo e generale calo delle temperature a partire dalle regioni del Nord e del Centro. Solo a cavallo dell’epifania sembra profilarsi l’arrivo di un po’ di vero freddo invernale anche se la distanza in sede previsionale ci costringe ad attendere ulteriori conferme.