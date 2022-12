Dopo un piccolo strappo atteso su Mercoledì e parte di Giovedì, da Venerdì l’anticiclone africano tornerà a dominare più forte che mai su tutto il Bel Paese portando una delle più classiche situazioni dove l’Italia sarà praticamente divisa in due.

Da una parte troveremo il lato buono dell’alta pressione e nella fattispecie a carico delle regioni del Sud, parte del Centro (in particolare il versante adriatico) e sulle isole maggiori. Qui il sole riuscirà a splendere per molte ore durante il corso della giornata anche se non mancheranno un po’ di nubi di passaggio a carico delle aree del basso Tirreno. I venti miti in risalita dal Nord Africa uniti al discreto soleggiamento, saranno alla base di un contesto termico a tratti anche anomalo per la stagione in quanto, a conti fatti, vivremo scenari praticamente primaverili.

Ci saranno invece alcuni angoli del Paese che dovranno fare i conti con il rovescio della medaglia. Per chi ancora non lo sapesse, nei periodi invernali l’anticiclone africano non porta solo il mite bel tempo. Sulla Valle Padana ad esempio, uno strato d’aria fredda persistente, contrasterà con le miti ed umide correnti meridionali provocando così la formazione di fitte nebbie anche persistenti che nelle ore centrali del giorno tenderanno a sollevarsi creando così uno spesso tappeto di nubi basse. Risultato? Atmosfere grigie e clima rigido!

Ma una certa nuvolosità a tratti anche densa avvolgerà i settori tirrenici del Centro e la Liguria. Su queste zone ad interagire con le correnti meridionali ci penserà il mare ormai divenuto più fresco rispetto alle settimane scorse. Attenzione in quanto su queste regioni oltre ad un diffusa nuvolosità di tipo medio-basso, potranno anche verificarsi alcuni piovaschi e qualche episodio di pioviggine.

Se tutto verrà confermato, questo scenario non subirà nessun tipo di cambiamento almeno fino al 28/29 Dicembre, mentre dagli ultimi aggiornamenti pare sempre più probabile l’arrivo di un‘ondata di freddo sul finire dell’anno. Attendiamo conferme.