L’anticiclone farà sul serio e nei prossimi giorni provocherà un ulteriore balzo verso l’alto delle temperature. Basti pensare che su alcune regioni d’Italia sembrerà di essere in pieno Maggio!

A dir il vero già in questi ultimi giorni le colonnine di mercurio hanno accarezzato valori da Primavera inoltrata. E’ il caso delle Isole Maggiori, ma anche alcuni angoli del Sud. Su queste regioni i termometri sono saliti senza particolari ostacoli fino a raggiungere la soglia dei 20°C. E sarà proprio su queste zone dove si consumerà l’ennesima follia termica con temperature che potranno salire addirittura fino a toccare picchi da capogiro, intorno ai 25/26°C.

La ragione va ricercata nell’ennesima escalation dell’anticiclone africano pronto a ricevere nuova linfa vitale dalle calde terre sahariane. Già da Sabato 31 Dicembre infatti, un nuovo contributo d’aria molto calda si spingerà verso l’area del Mediterraneo stimolando così l’ulteriore espansione della cupola anticiclonico pronta ad abbracciare da Nord a Sud tutto il Bel Paese.

Tuttavia non sarà pieno Maggio per tutti. Come accaduto infatti anche nei giorni scorsi, ci saranno alcune zone del Paese che non godranno di questo clima da maniche corte. Su molti tratti del Nord e alcuni del Centro si ripeterà l’ennesima fase caratterizzata da atmosfere più grigie e decisamente più fresche. Tutta colpa delle fitte nebbie e delle nubi medio basse che avvolgeranno con il loro grigiore le vallate alpine, gran parte della pianura Padana fino ad alcuni angoli interni del Centro, compresi i litorali.

Giunti a questo punto in molti di voi si chiederanno quando torneremo ad avere un contesto meteorologico e termico più consono al calendario, vero? Ebbene, se tutto verrà confermato, qualche segnale di cambiamento si intravede a cavallo dell’Epifania con l’arrivo di nuove piogge, mentre per rivedere un po’ di freddo bisognerà attendere probabilmente il finire della prima decade di Gennaio. Attendiamo ovviamente conferme.