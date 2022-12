Non c’è nulla di anomalo e nemmeno da stupirsi in merito a questa prolungata fase di tempo spesso perturbato che attanaglia ormai da settimane il nostro Paese. Basti pensare alla fatica che ha dovuto sopportare l’Autunno prima di conquistare l’area del Mediterraneo. Ora che si è insediato a pieno regime non ne vuole più sapere di lasciare nuovamente strada libera alle alte pressioni.

Dopo questa breve premessa, avrete ben capito come all’orizzonte non c’è il ben che minimo spiraglio di un ritorno al tempo stabile e soleggiato. Anzi, prepariamoci subito ad un’altra settimana caratterizzata spesso dal brutto tempo a causa di un vero e proprio treno di perturbazioni che a fasi alterne colpiranno in lungo e in largo il nostro Paese.

Senza entrare troppo nel dettaglio, vista anche la distanza temporale, ecco che già da Lunedì 4 una nuova perturbazione attraverserà molto rapidamente le regioni del Nord e l’area centrale tirrenica, mentre quella adriatica e molte zone del Sud godranno di una breve e relativa tregua capace anche di regalare qualche generosa schiarita accompagnata anche da un contesto climatico decisamente meno freddo.

Passata la veloce perturbazione, Martedì 5 vivremo un contesto meno capriccioso per tutti in attesa però dell’arrivo di un altro fronte perturbato che colpirà tra Mercoledì 6 e Giovedì 7 dapprima il Centro e il Nord e poi anche il Sud.

In seguito le cose potrebbero ulteriormente aggravarsi sul fronte maltempo in quanto, se tututto verrà confermato, potrebbe formarsi l’ennesimo vortice ciclonico a ridosso del nostro Paese. Le conseguenze potete ben immaginarle. Persistenza di un contesto meteo a tratti perturbato per tutto il Paese che potrebbe protrarsi anche per tutto il secondo weekend di Dicembre.

Meglio tuttavia attendere ulteriori conferme e aggiornamenti prima di sciogliere la prognosi.