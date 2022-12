L’Italia non trova pace sul fronte meteorologico. Ormai da parecchi giorni infatti è diventata meta di continue perturbazioni e vortici ciclonici che ci hanno fatto dimenticare quanta fatica abbia fatto l’Autunno ad avvolgere l’area del Mediterraneo.

I giorni governati dall’ intramontabile alta pressione africana sono dunque ormai un ricordo e a governare l’atmosfera sulle nostre teste ora ci pensano nubi e piogge a tratti anche intense.

Detto ciò ecco che anche la prossima settimana non sembra aver nessuna intenzione di proporci un po’ di duratura stabilità atmosferica in quanto, dopo una breve tregua su Lunedì, già da martedì sera si avvicinerà al nostro cospetto l’ennesima perturbazione atlantica pronta a riportare, tra Mercoledì 7 e Giovedì 8 Dicembre, piogge diffuse al Nord, nevicate sui rilievi alpini, altre piogge e temporali sulle regioni del Centro e fino al basso Tirreno.

Ma le notizie in merito al brutto tempo non finiscono qui. Questa perturbazione infatti darà origine alla formazione dell’ennesimo vortice ciclonico sull’Italia dove, se tutto verrà confermato, il tempo continuerà a fare i capricci anche nei giorni successivi e probabilmente fino al termine della settimana.

Si tratta tuttavia di un’ipotesi che al momento non trova conferme in tutti i centri di calcolo. Ci sono infatti alcuni super calcolatori che vedrebbero l’arrivo di un po’ di alta pressione da Venerdì 9 e per gran parte del fine settimana.

Difficile dunque capire chi avrà ragione vista anche la distanza in sede previsionale. L’unica certezza è che nel medio termine ci attendono ancora parecchie giornate all’insegna del brutto tempo.