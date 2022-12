Siamo arrivati all’epilogo di questa interminabile fase di tempo assai capriccioso che ha caratterizzato questa prima metà del mese di Dicembre. Sull’Italia sono transitate tante perturbazioni alcune molto intense, altre meno. Fatto sta che di giornate soleggiate ne abbiamo viste davvero poche.

Ora però pare sia arrivato il momento di lasciare spazio a qualche giorno di tempo più stabile e per molte regioni anche discretamente soleggiato.

La mappa che vedete qui sotto, centrata per la giornata di Domenica 18 Dicembre, ci mostra chiaramente un’area di alta pressione con centro motore in movimento verso l’area orientale del nostro continente, mentre più a ovest notiamo una profonda circolazione ciclonica che sarà costretta a rimanere parcheggiata in pieno Atlantico per qualche giorno.

Detto ciò, ecco che già con l’inizio della prossima settimana l’atmosfera troverà un po’ di stabilità. Lunedì 19 Dicembre sarà dunque una giornata di sole per molte regioni del Paese anche se ci saranno alcuni settori dove il sole farà più fatica a dominare. Ci riferiamo alle zone della Valle Padana dove l’alta pressione potrà favorire il ritorno delle tanto temute nebbie. Quest’ultime ridurranno la visibilità di notte e nelle prime ore del mattino, mentre di giorno, nel loro sollevamento, potranno mantenere un’atmosfera molto meno limpida o addirittura molto grigia, cupa e in un contesto climatico per altro anche assai rigido.

Ma quanto durerà questo periodo votato alla stabilità atmosferica? Se tutto verrà confermato almeno fino a tutto Martedì 20. Tra Mercoledì 21 e Giovedì 22 invece, sembra probabile l’arrivo di una debole perturbazione che potrebbe riportare le nubi e qualche pioggia su molti angoli del Paese.

Si tratta tuttavia ancora di un’ipotesi in quanto mancano ancora parecchi giorni a tale periodo. Vi consigliamo dunque di seguire i prossimi aggiornamenti in modo d’avere un quadro più chiaro ed attendibile.