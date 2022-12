La stagione invernale è ormai alle porte del nostro Paese e nel corso della prossima settimana inizierà a farsi sentire su molte zone d’Italia dapprima con il freddo ed in seguito, se tutto verrà confermato, pure con le prime serie nevicate anche in pianura.

Prima di addentrarci nei dettagli è giusto che sappiate però come la situazione sia tutt’ora in forte evoluzione. Gioco forza quanto vi stiamo per dire non ha ancora una buona attendibilità sul fronte previsionale.

Detto ciò vediamo cosa ci aspetta per la prossima settimana. I freddi venti in arrivo dal Nord Europa, se da un lato provocheranno un generale calo termico su tutto il Paese, avranno anche il merito (o il demerito secondo i punti di vista) di spazzare via dal nostro Paese le nubi lasciando cieli in gran parte puliti al Nord e sul versante tirrenico, mentre insisterà ancora un po’ d’instabilità su quello adriatico e sulle regioni del Sud.

Attenzione alle temperature minime specialmente al Nord in quanto, laddove si avranno già delle generose schiarite di notte, le colonnine di mercurio potranno scendere di qualche grado sotto lo zero specie al Nordovest.

Anche Martedì inizierà all’insegna del tempo gelido al Nord, ma anche su alcuni tratti del Centro mentre residui disturbi si attarderanno sulle regioni del Sud in particolare sul versante tirrenico. Qui saranno ancora possibili piovaschi sparsi specialmente nella prima parte del giorno.

Massima attenzione invece tra il pomeriggio e la sera quando da ovest si avvicinerà l’ennesima perturbazione. In serata arriveranno le prime piogge sulle regioni tirreniche del Centro e sul Nordovest dove le basse temperature potranno dar luogo a nevicate anche in pianura. Sarà questo il preludio ad un Mercoledì mattina dove la neve potrebbe visitare parecchi settori della Valle Padana. Dal Piemonte alla Lombardia e dall’Emilia Romagna fino al basso Veneto. Tuttavia con il passare delle ore la neve tornerà a salire di quota a causa di una rotazione dei venti dai quadranti meridionali pronti a provocare un generale rialzo delle temperature in quota. Anche sul resto del Paese ci attendiamo un Mercoledì assai turbolento con piogge e anche temporali.

Ma come evolverà poi il quadro meteorologico nei giorni successivi? Se tutto verrà confermato l’Italia resterà ancora ostaggio del tempo molto instabile per la presenza di una reiterata circolazione ciclonica, ma con un contesto climatico meno rigido. Ci aggiorneremo.