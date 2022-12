Si sta già esaurendo l’azione instabile della debole perturbazione atlantica sopraggiunta sul nostro Paese in quel di Mercoledì. Come previsto il brutto tempo ha interessato soprattutto la Liguria, alcune aree del Piemonte, della Lombardia, dell’Emilia Romagna, del basso Veneto e fino alla Toscana. Le precipitazioni però sono state spesso deboli e intermittenti e dunque con accumuli poco rilevanti.

Ora l’atmosfera tornerà abbastanza tranquilla ovunque e nei prossimi giorni, nella fattispecie sul weekend di Natale, l’Italia tornerà in un contesto di forte dicotomia tra molte aree del Centro-Nord e il resto del Paese.

Come già spiegato più volte in altri editoriali, le alte pressioni, specialmente come quella attuale di matrice africana, non sono solamente capaci di regalarci delle belle e miti giornate di sole, ma sono pure alla base della formazione di fitte nebbie e di spessi tappeti di nubi medio-basse che tendono a persistere anche per tutto l’arco della giornata.

Entrando più nel dettaglio sul fronte previsionale, ecco che già dalle prossime ore il meteo tornerà a dare segnali di maggior quiete sulle regioni del Centro e del Nord dove le ultime deboli piogge saranno a carico solo del Levante ligure e delle coste nord della Toscana. Per il resto prevarranno le solite nubi medio-basse ed un discreto soleggiamento invece al Sud e sulle isole maggiori.

Ora, facciamo pure un “copia e incolla” visto che da Venerdì e per tutto il weekend di Natale l’atmosfera mostrerà il medesimo scenario. Sulle regioni meridionali, sulla Sardegna e sulla Sicilia, registreremo un fine settimana natalizio all’insegna del bel tempo e soprattutto delle temperature ben superiori alla media climatologica del periodo. Insomma, qui a conti fatti sembrerà di essere in Primavera.

Sul resto del Paese, soprattutto sulle valli alpine, sulla pianura Padana, nelle aree interne del Centro e sui rispetti litorali, vivremo giornate spesso grigie, uggiose e anche molto più rigide. Solo sui rilievi alpini si potranno registrare maggiori schiarite e con temperature anche qui a tratti miti per la stagione.