Si allontana la pioggia che ha bagnato molte aree del Nord e del Centro in quel di Lunedì. La pressione infatti subisce un timido e temporaneo aumento, quel che basta per riportare un contesto più asciutto su gran parte del Paese.

Prepariamoci dunque ad una parentesi meteo più stabile nonostante l’Italia sarà praticamente divisa in due. Sul fronte bel tempo occhi puntanti al Sud, sulle Isole Maggiori e sui settori adriatici del Centro. Qui tra Martedì e Mercoledì si registreranno le maggiori schiarite, per altro il tutto condito da temperature massime anche molto gradevoli o addirittura assai miti specie al Sud e su Sicilia e Sardegna.

Discorso diverso invece per il resto del Centro e per il Nord. Su queste regioni il sole farà davvero fatica a vedersi. Su Toscana, Umbria e su parte del Lazio avremo ancora un reiterata nuvolosità capace provocare pure qualche debole piovasco. Al Nord invece, ecco che tornerà la nebbia pronta a limitare la visibilità di notte e in prima mattina e nel suo sollevamento a mantenere i cieli spesso sporchi da un tipo di nuvolosità medio-bassa. Su queste zone ovviamente si dovranno indossare indumenti ben più pesanti.

Attenzione poi alla giornata di Giovedì. Dopo una mattinata con pochi scossoni ed un atmosfera molto simile alle due giornate precedenti, tra il pomeriggio e la sera si noteranno i primi segnali di un nuovo peggioramento a partire dalle regioni di Nordovest e dal comparto tirrenico centrale. Entro la sera su questi settori arriveranno anche le prime piogge e qualche spruzzata di neve anche a bassa quote sulle Alpi più occidentali.

Prepariamoci dunque ad un nuovo e generale ritorno del maltempo che potrebbe compromettere non solo la vigilia del weekend, ma anche tutto il fine settimana. Vi daremo maggiori informazioni in merito nei prossimi appuntamenti.