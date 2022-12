L’alta pressione che da alcune settimane soggiorna sul nostro Paese perderà leggermente della sua energia tra Giovedì e Venerdì, ma non si farà certo intimorire da un flusso atlantico decisamente poco convinto tant’è che a cavallo del weekend di fine anno la pressione riprenderà rapidamente a salire con l’anticiclone destinato a tornare protagonista su tutto il nostro Paese.

Dopo alcuni disturbi e qualche piovasco atteso come detto nelle prossime 24/48 ore, già dalla giornata di Sabato l’alta pressione verrà nuovamente alimentata da venti molto miti in risalita direttamente dalle calde terre del continente africano. Il tempo dunque sarà destinato ad assumere ancora una volta connotati ben lontani dagli standard invernali.

A conti fatti torneremo a vedere la medesima situazione che ha caratterizzato questi ultimi giorni. Tempo discreto a tratti anche soleggiato al Sud e sulle due Isole Maggiori dove i termometri proseguiranno ad essere avvolti da atmosfere molto miti con valori ben superiori alla media climatologica del periodo.

Salendo poi verso le regioni del Centro e del Nord ecco ripresentarsi le nebbie, le nubi basse, con le classiche atmosfere grigie, uggiose e a tratti anche ben più fresche vista la maggior difficolta del sole nel riuscire a fare capolino tra le nubi. Sul versante tirrenico del Centro e fino al Levante ligure inoltre, questo spesso tappeto di nubi medio-basse potranno anche dar luogo a locali episodi di pioviggine e solo nelle ore pomeridiane potranno vedersi schiarite più generose.

Anche l’ultimo giorno dell’anno trascorrerà con questo tipo di atmosfera, mantenendo purtroppo alto il rischio di fitte nebbia di notte e in prima mattina. Prestare dunque molta attenzione durante i tanto attesi spostamenti per la sera e la notte di Capodanno in particolare sulle zone della Valle Padana, ma anche su molti angoli interni del Centro e lungo i litorali sia quelli tirrenici, sia quelli adriatici.

Volgendo poi lo sguardo a prua, ecco che il nuovo anno inizierà esattamente con le medesime condizioni atmosferiche con le quali si concluderà il vecchio e dunque all’insegna di un’anticiclone africano più forte che mai.