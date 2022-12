Sta per finire la breve tregua dal maltempo. Da ovest infatti, si sta avvicinando a grandi passi un primo impulso perturbato che già dalle prossime ore inizierà a far sentire la sua influenza su alcune regioni d’Italia.

Si sta dunque per aprire l’ennesima fase di tempo instabile a tratti anche perturbata con piogge anche abbondanti ed il ritorno della neve in montagna, ma che inizialmente potrà cadere anche a quote bassissime.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta sul fronte meteorologico nelle prossime 24/48 ore e la tendenza per il fine settimana.

Dopo un Giovedì mattina tutto sommato ancora abbastanza asciutto specialmente al Nord e su gran parte del Sud, con il passare delle ore nubi sempre più minacciose copriranno i cieli delle regioni di Nordovest e del versante tirrenico centrale. Saranno queste le zone dove nel corso del pomeriggio arriveranno le prime piogge pronte a farsi via via sempre più diffuse entro sera.

Durante la notte infatti, il quadro atmosferico diverrà sempre più turbolento con piogge in estensione a tutto il Centro e il Nord. Tornerà a cadere pure la neve sui rilievi alpini localmente prossima alla pianura su alcuni angoli del Piemonte.

Prepariamoci dunque ad un Venerdì assai perturbato sul nostro Paese. Al mattino tanta pioggia al Centro e al Nord con anche qualche temporale sul comparto tirrenico e sulla Liguria. Neve sui rilievi alpini ma in graduale rialzo di quota per via del rinforzo dei miti venti da Scirocco.

Nella seconda parte del giorno il fronte avanzerà velocemente verso levante ed il meteo andrà già migliorando al Nord, mentre resterà fortemente instabile al Centro.

Al Sud invece non accadrà nulla fino al tardo pomeriggio/sera quando le prime piogge arriveranno a bagnare le zone del basso Tirreno.

Anche il fine settimana sembra destinato a trascorrere sotto il dominio del brutto tempo, da Nord a Sud per effetto di un secondo fronte perturbato che su Domenica inoltre porterà con se anche un deciso afflusso d’aria più fredda con possibili sorprese nevose anche a bassa quota. Vi daremo maggiori dettagli in merito nei prossimi aggiornamenti.