Le correnti umide ed instabili oceaniche cercano di riconquistare il bacino del Mediterraneo nell’intento di riportare il brutto tempo e la pioggia sul nostro Paese. Tuttavia dovranno fare i conti con un’alta pressione africana tutt’altro che intenzionata ad abbandonare il mare nostrum.

Una piccola distrazione dell’alta pressione permetterà ad una debole perturbazione di transitare su parte del Nord e del Centro tra le giornate di Giovedì 29 e Venerdì 30 quando potranno anche verificarsi piogge sparse. Al Sud e sulle Isole Maggiori continueremo a vivere un contesto più stabile e sempre molto caldo per la stagione.

Dopo questo breve ed effimero peggioramento delle condizioni atmosferiche, già a cavallo del fine settimana e dunque sul finire dell’anno, l’anticiclone africano tornerà a gonfiarsi ulteriormente eludendo così i tentativi da parte del flusso atlantico di riconquistarsi l’area del Mediterraneo.

Detto ciò viene da sé aspettarsi una fine ed un inizio d’anno nuovamente all’insegna della totale stabilità atmosferica e di un ovvio ritorno alle precedenti condizioni anticicloniche. Risultato? Tempo discretamente soleggiato e ancora caldino per la stagione al Sud, su parte del Centro e sulle due Isole Maggiori. Nebbie fitte, nubi basse invece sui litorali del Centro, sulla pianura Padana e nelle vallate alpine. Su questi settori si rinnoveranno ancora condizioni climatiche più fresche anche se con l’inizio del nuovo anno ci attendiamo una maggiori presenza di schiarite anche su questi settori specie nelle ore centrali del giorno e nel primo pomeriggio.

Per vedere qualche segnale importante di cambiamento, bisogna probabilmente scomodare l’Epifania. In questo periodo infatti l’anticiclone sembra spostare il suo centro motore verso Nord facendo così affluire sull’Italia aria via via sempre più fredda con tutti gli annessi e connessi del caso. siamo tuttavia ancora nell’ambito delle ipotesi e dunque sarà rigorosamente necessario attendere nuovi aggiornamenti.