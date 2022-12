Le ultime elaborazioni meteo indicano che aria fredda giungerà nel corso della giornata odierna sulle regioni centro-settentrionali. Un calo termico sensibile si verificherà anche in Sardegna, mentre sarà più blando nelle regioni tirreniche. Il raffreddamento avverrà per effetto del vento di nord-ovest, ovvero di maestrale che in questo caso interesserà più direttamente la Sardegna, mentre l’aria fredda sul Nord Italia giungerà soprattutto da est.

La domenica vedrà condizioni meteo in parziale miglioramento, infatti la parte più intensa della perturbazione ormai ci lascerà, e avremo però aria instabile. Questa determinerà già nella serata di oggi un peggioramento in Sardegna, soprattutto nel settore centro-meridionale, dove transiterà un’area di bassa pressione con dei temporali che si sposteranno verso la Sicilia, dove però si manifesteranno il lunedì.

L’inizio di settimana vedrà quindi gli effetti dell’abbassamento della temperatura che abbiamo citato prima, e che porterà a freddo invernale acuto soprattutto al Nord Italia, dove anche in Valpadana la temperatura diurna potrebbe appena superare la soglia di 0 °C.

Il picco massimo dell’intrusione di aria fredda si concluderà in giornata, infatti nella nottata tra lunedì e martedì, nuova perturbazione associata ad una bassa pressione si adagerà sulla parte nordoccidentale italiana, dove si potrebbe manifestare un peggioramento con conseguenze anche per la circolazione stradale. Tuttavia, gli effetti di questo peggioramento saranno da confermare. In queste circostanze la barriera alpina costituisce un impedimento al peggiorare del tempo su gran parte del settore nordoccidentale italiano.

Nella notte tra lunedì e martedì potrebbe cominciare a nevicare in pianura sul Piemonte e sulla Lombardia, e poi sull’Emilia soprattutto nel settore occidentale. In merito alle precipitazioni è assolutamente necessario seguire i nuovi aggiornamenti, in quanto, come accennato, la parte nordoccidentale italiana continuerà a rimanere fin troppo protetta dalle maggiori precipitazioni, soprattutto in pianura. Più esposta sembrerebbe essere la Lombardia centro-orientale, e come abbiamo visto i rilievi del Piemonte.

Tuttavia, dal meteo del passato non si fanno le previsioni meteo, e quindi aspettiamo di avere ulteriori aggiornamenti.

L’aria perturbata si porterà però verso la Sardegna dove si avranno delle precipitazioni e dei rovesci anche a carattere temporalesco. La neve farà la comparizione temporaneamente su rilievi più elevati, in quanto dopo l’abbassamento della temperatura questa tornerà ad aumentare.

Ma la situazione appare veramente complessa, irta di sviluppi su scala locale estremamente variabili. Infatti, mentre nella prima parte di martedì l’instabilità atmosferica con piogge e rovesci si porterà sul basso Tirreno, investendo la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia soprattutto nel settore settentrionale, una nuova massa perturbata potrebbe addossarsi nel settore nordoccidentale italiano, con fitte nevicate sulla regione alpina di Piemonte Valle d’Aosta. Non è da escludere uno sconfinamento delle precipitazioni più a est.

In questa circostanza, probabilmente la barriera di rilievi delle Alpi occidentali genererà quella che viene chiamata ombra pluviometrica, e quindi l’area perturbata potrebbe saltare il Nord-Ovest e ripresentarsi verso le regioni nordorientali.

Insomma, sino a metà settimana, in una veduta d’insieme d’Italia sarà obiettivo di varie aree nuvolose con precipitazioni. Inoltre, si avranno gli effetti di un sensibile abbassamento della temperatura che porterà a una situazione ideale per la neve in pianura nelle regioni del Nord. Ma anche neve a bassa quota sull’Appennino settentrionale.

Vi aggiorneremo con i prossimi articoli sul meteo che farà. In questo caso gli aggiornamenti riguarderanno il meteo del brevissimo termine, che ad oggi appare complesso per alcune aree italiane da definire.