Come previsto la debole perturbazione che sta transitando sul nostro Paese sta producendo davvero pochi effetti sul fronte del brutto tempo. Inoltre la situazione sarà presto destinata a tornare totalmente tranquilla sull’intero territorio nazionale.

Dal cuore del continente africano infatti, si stanno attivando nuove masse d’aria molto miti che andranno a dare ulteriore linfa all’anticiclone africano pronto ad abbracciare ancora una volta tutta l’Italia.

Dopo un Venerdì con gli ultimi piovaschi a carico dell’alta fascia tirrenica e della Liguria, ci attende un weekend di fine anno all’insegna di un’atmosfera statica e pronta a ripristinare le consuete e forti dicotomie tra le regioni del Nord e quelle del Sud.

Sabato 31, giorno di San Silvestro, avremo generali condizioni di tempo stabile e discretamente soleggiato al Sud, su Sicilia, Sardegna e alcuni tratti del Centro. Le temperature faranno registrare una nuova impennata con valori praticamente di stampo tardo primaverile specie sulle Isole Maggiori.

Sui comparti tirrenici del Centro i cieli si manterranno più sporchi a causa delle nubi basse di tipo marittimo e addirittura quasi coperti su molti tratti del Nord specie nei fondivalle alpini e su gran parte della Valle Padana. Qui ovviamente registreremo un contesto climatico più fresco contrariamente a quanto accadrà in montagna dove le temperature risulteranno più miti grazie ad un più generoso soleggiamento.

E questo sarà il leitmotiv del primo giorno dell’anno, Domenica 1 Gennaio quando il meteo seguirà il medesimo percorso del Sabato con tanto sole e molto caldo su Sardegna, Sicilia e parte del Sud, nuvolosità variabile al Centro e ancora fitte nebbie e nubi basse nelle vallate alpine, sulla pianura Padana e lungo i litorali tra Liguria, Toscana e nord del Lazio.

A quando un generale cambiamento? Ad oggi sembra probabile un peggioramento del tempo intorno all’Epifania, ma attendiamo ancora conferme dai centri di calcolo in quanto, oltre alla distanza in sede previsionale, i super calcolatori stessi non hanno ancora trovato una comune linea di tendenza. Attendere prego…