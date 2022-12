Brrrr, che freddo! Colonnine di mercurio sotto lo zero su molti angoli delle regioni del Nord in particolare sui settori del Nordovest. Tra ampi sprazzi di sereno e i venti freddi in arrivo dal Nord Europa, siamo praticamente piombati in pieno inverno.

Ma cosa sta succedendo dunque sulle nostre teste? Una minacciosa circolazione ciclonica ormai in allontanamento verso l’area balcanica ha provocato un weekend assai turbolento sul fronte meteorologico. Tuttavia ora la situazione cerca di tornare tranquilla e nelle prossime ore, a parte un freddo birichino soprattutto al Nord e qualche residuo piovasco tra Calabria tirrenica e Sicilia, l’atmosfera si prenderà una breve pausa dal maltempo. Insomma, almeno per le prossime ore su tutto il Nord, il Centro e gran parte del Sud non sarà indispensabile l’ombrello.

Questione di ore però in quanto già tra Martedì e Mercoledì ecco che sopraggiungerà un’altra perturbazione pronta a riportare la pioggia, qualche temporale e pure la neve localmente fino al piano.

Ma andiamo con ordine; già dalle prime luci di Martedì troveremo parecchie piogge in azione soprattutto sulle regioni del Centro e del Sud dove per altro dureranno praticamente fino a sera. Sul lato tirrenico ci attendiamo anche qualche temporale.

Al Nord invece, il brutto tempo si distribuirà in forma molto irregolare ed i fenomeni dovrebbero rimanere confinati al basso Piemonte, la Liguria, il sud della Lombardia e gran parte dell’Emilia Romagna. Tra la Lombardia meridionale e l’Emilia centro-occidentale non saranno da escludere episodi di nevischio anche su alcuni tratti di pianura, mentre nevicherà in forma più evidente già dalle quote collinari sull’Appennino tosco-emiliano e romagnolo. Su queste regioni però il tempo inizierà a dare segnali di miglioramento già nel corso del pomeriggio.

Anche la giornata di Mercoledì sarà destinata a trascorrere all’insegna del brutto tempo anche se non per tutti. Sotto osservazione infatti saranno le regioni del Sud e parte del Centro specie la Toscana, l’Umbria e le Marche. Queste saranno i settori dove sarà d’obbligo l’ombrello. Altrove avremo un contesto più asciutto anche se i cieli si manterranno ugualmente grigi a causa di una spessa coltre di nubi.

Insomma, pare evidente come il quadro atmosferico generale sia ancora ben lontano dal trovare una duratura stabilità. Anzi, gli amanti delle belle giornate di sole si mettano pure il cuore in pace in quanto nei giorni successivi ci sarà spazio per un’altra fase di maltempo. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti.