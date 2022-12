Anche nei prossimi giorni è atteso tanto maltempo sul nostro Paese per effetto di un intensa perturbazione che scaricherà forti piogge e abbondanti nevicate in montagna.

Dopo il transito di un primo fronte perturbato su Martedì e di un secondo atteso per Mercoledì, ecco che da Giovedì ne arriverà un terzo e questo sarà anche più intenso dei precedenti.

Cerchiamo dunque di capire cosa accadrà più nel dettaglio. Giovedì’ mattina vivremo una brevissima pausa dopo il peggioramento di Mercoledì. Si tratterà tuttavia di poche ore in quanto già nel corso della tarda mattinata arriveranno in fretta e furia nuove piogge a bagnare le regioni di Nordovest, la Sardegna e l’area dell’alto Tirreno.

Peggiorerà in forma pesante poi nel corso del pomeriggio e della sera quando le precipitazioni si faranno davvero abbondanti dapprima ancora su Nordovest e versante tirrenico e poi verso le regioni di Nordest e su tutto il Centro del Paese. In serata sulle regioni di Nordest e sul comparto tirrenico del Centro ci attendiamo anche locali nubifragi.

Prestare molta attenzione anche alla neve che cadrà copiosa ed abbondante soprattutto sul comparto centro-orientale delle Alpi intorno ai 1000/1100m di quota. Qualche nevicata sarà inoltre possibile sulle cime più alte dell’Appennino centro-settentrionale.

Ci sarà invece una fetta del Paese che godrà di un contesto meteo più asciutto. Ci riferiamo alle regioni del Sud dove la pioggia arriverà un po’ in serata e a carico solo della Campania.

Anche Venerdì sarà una giornata all’insegna del brutto tempo anche se meno diffuso ed intenso. La pioggia colpirà infatti soprattutto il settore tirrenico fino alla Campania, la Sardegna e solo alcuni angoli del Nordest, mentre altrove la situazione si manterrà più tranquilla.

Sarà questo il preludio ad un inizio di weekend ancora un po’ incerto per il Centro e il Nordest ma in un contesto di graduale miglioramento, tant’è che la Domenica potrebbe trascorrere discretamente soleggiata per molti regioni del Paese. Ci aggiorneremo in merito.