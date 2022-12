Effimera, perché sarà timida e di breve durata. Parziale, perché su alcune regioni servirà ancora l’ombrello. Ecco come si mostrerà la prevista tregua dal maltempo attesa nelle prossime 48 ore.

Un veloce fronte instabile sta attraversando alcuni tratti del Nord e del Centro ma si sposterà molto rapidamente da ovest verso est. Nelle prossime ore infatti alcune piogge andranno a bagnare l’Emilia Romagna, gran parte del Triveneto ed alcuni tratti del Centro segnatamente la Toscana, l’Umbria ed entro sera le Marche.

Più soleggiato il meteo risulterà sul resto del Centro e soprattutto al Sud dove grazie anche ai venti miti orientati da Scirocco si potrà godere di un contesto climatico davvero molto dolce e gradevole.

Passata questa veloce perturbazione ecco che tra Martedì 6 e gran parte di Mercoledì 7 l’atmosfera troverà un po’ di quiete anche se non mancherà qualche disturbo su alcune regioni del Centro come nel sud della Toscana, in Umbria e su gran parte delle Marche. Qui consigliamo di tenere un ombrello a portata di mano.

Le cose tuttavia torneranno a cambiare già tra la sera di Mercoledì e la notte quando si avvicinerà all’Italia una nuova perturbazione che provocherà un deciso e generale peggioramento in quel di Giovedì 8 a carico delle regioni del Nord e del Centro in particolare sul comparto tirrenico.

Tornerà dunque a piovere a tratti anche intensamente su tutte le regioni del Nord con nevicate anche abbondanti su tutto il comparto alpino localmente a quote molto basse sul Nordovest dove le temperature saranno ancora piuttosto rigide.

Forti piogge e pure temporali colpiranno anche il Centro Italia con maggior diffusione sulle aree tirreniche. Non accadrà ancora nulla invece sulle regioni del Sud dove inoltre proseguirà ancora il contesto climatico assai mite sia per le maggiori ore di sole previste, ma anche per la persistenza dei venti miti orientati da Scirocco.