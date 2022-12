Tutto confermato! Da Venerdì a Domenica il meteo andrà via via sempre più peggiorando per effetto di una nuova ed intensa perturbazione in arrivo dall’Atlantico.

Le alte pressioni continuano a rimanere lontane dal nostro Paese, gioco forza, rimane totalmente spalancata la porta dell’Atlantico pronto ad inviare un nuovo fronte perturbato i cui effetti si faranno notare già dalle prossime ore.

In mattinata infatti una compatta copertura nuvolosa avvolgerà gran parte dei cieli del Centro-Nord fino alla Campania. Da segnalare la possibilità di qualche pioggia sparsa a carico delle regioni di Nordest con qualche spruzzata di neve sopra i 700/800m.

Con il passare delle ore la pioggia inizierà a bagnare anche il comparto tirrenico specialmente il Lazio e la Campania per poi estendersi gradualmente al resto del Centro ed in forma molto irregolare al resto del Nord dalla serata.

Le cose andranno poi ulteriormente peggiorando durante la notte, ma soprattutto sul primo step del fine settimana. Sabato sarà infatti una giornataccia per gran parte del Paese con piogge a tratti anche abbondanti sull’area ionica, sul distretto tirrenico e sulle regioni di Nordovest dove la neve potrà cadere anche copiosa sull’arco alpino intorno ai 700/800m. Nevicate saranno comunque possibili anche sul resto dei rilievi alpini e a quote alte invece sul comparto appenninico settentrionale.

Andranno leggermente meglio le cose in quel di Domenica ma limitatamente alle regioni del Sud e al versante adriatico dove ci attendiamo anche qualche generosa schiarita. Si manterranno invece chiusi e grigi i cieli sul resto del Paese dove fino a sera continuerà a cadere la pioggia e a scendere la neve sui rilievi alpini sopra i 1000m di quota.

Insomma, fatta eccezione in parte per il Sud e le aree adriatiche nella seconda parte del fine settimana, per gli amanti del sole questo primo weekend di Dicembre sarà sicuramente da dimenticare.