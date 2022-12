Le grandi manovre da parte dell’anticiclone africano iniziano a dare i loro frutti. La stabilità atmosferica ha infatti conquistato praticamente tutto il Paese anche se il bel tempo non è cosa per tutti.

Non è una novità il fatto che nei mesi invernali l’alta pressione africana porti la nebbia e uno spesso tappeto di nubi basse a carico della Valle Padana e di alcuni tratti dell’area tirrenica. Saranno proprio queste le zone dove nelle prossime ore il sole rimarrà nascosto praticamente per l’intera giornata, mentre sui monti si potranno avere maggiori occasioni per alcune schiarite.

Per non parlare poi della regioni del Sud, delle due isole maggiori e anche dei settori adriatici del Centro. Qui le schiarite saranno ancor più generose e pure il clima risulterà diverso rispetto alle grigie aree prima menzionate. Basti pensare che sulle regioni meridionali e sulle isole maggiori le colonnine di mercurio potranno salire fino a toccare punte di prossime alla soglia dei 20°C.

La nostra attenzione però si concentra sulla giornata di Mercoledì 21 quando un piccolo cedimento dell’alta pressione lascerà spazio al transito di una debole perturbazione che colpirà principalmente alcuni settori del Nord come il basso Piemonte, la Liguria, la parte più meridionale della Lombardia e l’Emilia. Queste saranno le aree dove consigliamo un ombrello a portata di mano nonostante le eventuali piogge non avranno una gran energia.

Tante nubi arriveranno comunque sul resto del Nord e parte del Centro specialmente il comparto tirrenico dove il rischio di fenomeni sarà davvero basso. Sole e clima mite invece sul resto del Paese e ancora una volta in particolare sulle isole maggiori.

Questa piccola distrazione da parte dell’alta pressione avrà comunque vita breve tant’è che già da Giovedì, fatta eccezione per qualche residuo piovasco sulle aree interne del Centro, il meteo tornerà tranquillo ovunque proponendoci i medesimi scenari di questi giorni. Sole e clima mite al Centro-Sud e sui rilievi del Nord, cieli grigi e clima più rigido invece sulla Valle Padana e sulla Liguria.