Ennesima perturbazione in transito sull’Italia e altro carico di piogge, temporali e neve in montagna. Saranno questi gli ingredienti di questo primi weekend di Dicembre che trascorrerà dunque all’insegna del maltempo per tante regioni.

Già dalle prossime ore il quadro meteorologico risulterà assai compromesso su molte aree del Centro e del Nord con piogge sparse e anche qualche temporale a carico del comparto tirrenico. Sarà proprio questo il settore dove le precipitazioni risulteranno più abbondanti e persistente per tutto l’arco della giornata.

Ma oltre alla pioggia e ai temporali, ci sarà pure spazio per la neve che cadrà a tratti anche moderata su tutto il reparto alpini sopra i 700/800m di quota. Un po’ di neve arriverà anche sulla dorsale appenninica settentrionale, ma a quote piuttosto alte a causa di venti più miti da Scirocco che accompagneranno il fronte perturbato.

Un contesto meno instabile e parzialmente più asciutto lo registreremo su alcuni angoli del Sud specie tra Campania e Basilicata e su parte delle centrali adriatiche. Entro sera forti piogge sono attese comunque anche sull’area ionica.

Il weekend proseguirà poi con una Domenica anch’essa assai compromessa specialmente nella prima parte del giorno. Forti piogge e temporali sono attesi sull’area ionica specie su coste calabresi e sud della Puglia. Maltempo anche sul resto del Paese in particolare ancora una volta sul comparto tirrenico. Piogge anche sulle restanti regioni del Centro e al Nord con nevicate anche copiose sopra i 1000m sul settore centro-occidentale.

Segnali di miglioramento invece si attiveranno nel corso del pomeriggio/sera a partire dalle regioni del Sud e da tutto il distretto adriatico, mentre proseguirà a piovere fino a sera sul lato tirrenico centrale e al Nord.

Dando poi uno sguardo all’inizio della prossima settimana, ecco che pare ormai confermato il transito di un nuova perturbazione che dovrebbe colpire principalmente il Nord e parte del Centro. Meglio tuttavia attendere i prossimi aggiornamenti per capire meglio come inizierà la nuova settimana. Restate con noi!