Dicembre ha cambiato volto con conseguenze in tutta Europa, dove ci attende un meteo poco invernale per Natale e anche per fine anno. La prima metà del mese era trascorsa con clima decisamente più rigido. Tra le cause che hanno propiziato il freddo non possiamo non citare la debolezza del Vortice Polare.

Di conseguenza c’è stata una maggiore propensione dei flussi gelidi di scendere fino alle nostre latitudini, anche se poi sul Mediterraneo non è successo nulla di particolare. Ora l’Inverno è tornato ai box sul comparto europeo, mentre un’ondata di gelo eccezionale imperversa tra Canada e Stati Uniti.

Come proseguirà l’inverno? Al momento il freddo europeo è stato ricacciato verso nord. Il cambio radicale di circolazione sta convogliando aria più mite oceanica nel cuore dell’Europa, ma i prossimi giorni ci sarà anche un certo contributo africano legato all’espansione dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo.

Le manovre del Vortice Polare saranno determinanti sull’andamento dell’inverno a Gennaio, normalmente mese clou dell’inverno. Quello che possiamo osservare è un raffreddamento a livello della stratosfera, dove il Vortice Polare si presenta più forte del normale.

Non c’è al momento spazio per anomali riscaldamenti improvvisi, i cosiddetti stratwarming. Il Vortice Polare così forte in stratosfera ricorda l’ultimo inverno, per meglio dire non inverno, in quanto situazioni con Vortice Polare molto forte non depongono a favore del grande freddo alle nostre latitudini.

Ultime previsioni sul Vortice Polare

Al momento però il Vortice Polare in troposfera appare relativamente debole e c’è un disallineamento con la situazione in stratosfera. Le ultime proiezioni mostrano però che da inizio nuovo anno il raffreddamento della stratosfera possa propagarsi anche più in basso.

Qualora questa ipotesi andasse in porto, ci dovremmo aspettare un’intensificazione delle correnti occidentali miti e ben poco spazio per le irruzioni fredde. Oltre ad esserci una limitazione per le discese artiche, anche le alte pressioni potrebbero prevalere sull’Europa Meridionale e sul Mediterraneo.

Insomma, al momento non sembra esserci nulla di buono per l’Inverno, che stenterà a ripartire e potrebbe essere inibito dal Vortice Polare in rinforzo. Il freddo potrebbe quindi latitare non solo sino al resto dell’anno, ma anche per la prima decade di Gennaio.