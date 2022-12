Le grandi manovre invernali ci potrebbero presto catapultare in una situazione di meteo rigido. Una possente discesa d’aria artica si appresta a conquistare oltre mezza Europa, per via di un potente anticiclone tra l’Islanda e la Groenlandia.

Il blocco d’aria artica si posizionerà tra le nazioni settentrionali e centrali europee, dove nei prossimi giorni e per il Ponte dell’Immacolata ci sarà un deciso raffreddamento. La neve arriverà diffusamente fin sulle pianure del Continente, imbiancando anche le capitali probabilmente compresa Parigi.

Per l’Italia il discorso è molto più complesso, in quanto l’aria fredda si fermerà a ridosso delle Alpi. Solo le regioni del Nord risentiranno di maggiori interferenze fredde con la possibilità di neve a quote basse tra l’8 ed il 9 Dicembre, ma probabilmente non fino alla pianura.

La nostra Penisola si troverà esattamente nella zona di confluenza tra l’aria fredda artica e quella molto più mite di provenienza atlantica e di matrice mediterranea. I grandi contrasti determineranno maltempo per il susseguirsi di perturbazioni da ovest, in un contesto non troppo freddo con tanta neve in montagna.

Possibile sfondamento del freddo sul Mediterraneo

Quando arriverà il freddo anche sull’Italia? Difficile dirlo, ma probabilmente verso il weekend del Ponte dell’Immacolata, entro l’11 Dicembre, ci sarà una prima rapida sfuriata di freddo artico. Ciò potrebbe comportare nevicate in Appennino localmente sino in collina.

Nel frattempo, il gelo continuerà a radicarsi sull’Europa Centro-Settentrionale, alimentato da continui apporti d’aria artica. Gli affondi d’aria molto fredda verso l’Europa saranno favoriti dall’anticiclone termico presente tra Groenlandia e Canada.

Questo blocco d’aria fredda rimarrà ad un passo dall’Italia, con crescenti possibilità che possa sfondare sul Mediterraneo in modo più deciso nel periodo tra il 15 ed il 20 Dicembre. Le proiezioni del centro meteo europeo confermano quest’ipotesi, ma la notevole distanza temporale rende la previsione molto difficile.

Considerando il raffreddamento atteso sulle aree centrali dell’Europa Continentale, basterà davvero poco per trainare parte di quest’aria fredda sull’Italia. Naturalmente le regioni del Nord saranno le prime più esposte al rischio di gelo e neve. Questo Dicembre rammenta molto da vicino quelli del 2009 e del 2010.