Nella storia della meteorologia, non abbiamo individuato una giornata di Natale calda come quella che ci sarà quest’oggi, con temperature che in alcune località del Sud, ma poi soprattutto di Sardegna e Sicilia, saranno anche abbondantemente superiori la soglia di 20 °C. Questo è un caldo record per quanto ci riguarda, tutto l’opposto di quello che succede oltreoceano, nel Nord America, dove un ciclone esplosivo ha determinato condizioni meteo eccezionali, con gelo e una tempesta di neve che a Natale non succedeva da oltre ottant’anni.

L’Italia vivrà temperature sensibilmente sopra la media perlomeno sino Capodanno, anche se il picco massimo di calura si raggiungerà tra oggi e Santo Stefano. Verso Capodanno arriverà anche dell’aria più fredda che raggiungerà soprattutto l’arco alpino e in parte delle regioni settentrionali italiane.

“Ma se sul tempo di questi giorni più o meno sappiamo già che cosa succederà, in quanto l’alta pressione non ha l’intenzione di sparire, ci si chiede se un evento meteo eccezionale come quello avvenuto sulla parte orientale degli Stati Uniti d’America possa avere ripercussioni in Europa.”

In genere, quando negli Stati Uniti si abbattono ondate di gelo in Europa la temperatura e mite. Qualche giorno più tardi, ma volte anche una decina di giornate successive all’evento meteo americano, in Europa la temperatura si abbassa sensibilmente per effetto di irruzioni d’aria fredda. Questo è uno schema di comportamento delle correnti che trasportano le grandi masse d’aria. Ma da qualche anno viviamo una condizione atmosferica paradossale, con la formazione di aree di alta pressione dalla durata incerta che poi si protraggono per lunghi periodi, isolando la stagione invernale da quel clima normale che ci dovrebbe essere.

Eppure, in questo 2022-23 dell’inverno, i vari parametri atmosferici hanno indicato e propongono che non sarebbe dovuto avvenire qualcosa del genere, e che anzi l’alta pressione non ci sarebbe neanche dovuta essere. Eppure, ce la siamo trovata addosso, piombata come ogni anno, per togliere quel sapore di normalità invernale che manca da troppo tempo.

Il focus è, pertanto, non tanto se gli indici di comportamento del clima siano o no favorevoli ad avere un ripristino di condizioni meteo normali in Italia, ma soprattutto le cause della formazione di ostinate e durature aree di alta pressione nel bacino centrale e occidentale del Mar Mediterraneo che poi vanno ad interessare anche parte dell’Europa, dove però quest’anno le condizioni meteo sono sovente molto perturbate. Segnaliamo alluvioni in Francia, tempeste di vento con raffiche di uragano che dalla Francia si sono portate sino i Paesi Bassi e la Germania, nelle Isole Britanniche.

Degne di menzione sono l’ondata di gelo dicembre in su tutta l’Europa centrale e le Isole Britanniche con nevicate.

Una blanda normalità climatica si è vista che nelle regioni settentrionali italiane nei primi 15 giorni di dicembre, mentre altrove nel nostro Paese abbiamo avuto sempre temperature sopra la media e tanta pioggia. Questa sembrerebbe una stagione diversa rispetto a quella di altri anni, però la macchia rappresentata dall’anomalia di questo anticiclone ce l’abbiamo addosso, e al momento rappresenta un concreto rischio meteo climatico. Eppure, le previsioni dei maggiori modelli matematici stagionali non sarebbero d’accordo nella durata di questa assurdo anticiclone, figlio di quelli che durante la stagione estiva ci porta il caldo asfissiante.