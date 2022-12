In questi giorni si parla di freddo, dell’arrivo di neve, ma questo soprattutto per le regioni del Nord Italia, in quanto altrove, il freddo attualmente non c’è, però giungerà a partire dalla prossima settimana. Ora come ora non è attesa un’ondata di gelo della nostra Penisola; infatti, una schiera continua di perturbazioni atmosferiche e aree di bassa pressione si introdurranno nel Mar Mediterraneo occidentale per raggiungere l’Italia, dove è atteso maltempo soprattutto tra la Penisola italiana la Sardegna e la Sicilia, comprese tutte le Isole Minori.

È una peculiarità non solo di questo periodo, ma che comunque vediamo già dagli scorsi mesi, e sono le temperature decisamente sopra la media che si registrano in tutta l’area mediterranea. Ancora questi giorni la temperatura sfiora, e localmente anche supera i 20 °C in alcune località della Penisola, della Sardegna della Sicilia. Si tratta di valori sicuramente superiore alla media.

Un altro elemento non trascurabile è la temperatura superficiale delle acque del Mar Mediterraneo, molto superiore alla norma.

Tutto questo ha causato nelle scorse settimane le violente precipitazioni su tale area, con anche nubifragi, alluvioni lampo, allagamenti e purtroppo anche di disastri.

Nei prossimi giorni le perturbazioni che giungeranno da ovest e nord-ovest, e troveranno ancora mare molto caldo, e l’introduzione di aria più fredda da nord alimenterà l’instabilità atmosferica ed ecco che quindi ancora una volta si verificheranno dei temporali nell’area mediterranea, quindi tra la Penisola italiana, la Sardegna e la Sicilia, con fenomeni localmente anche di forte intensità.

Sempre per i contrasti di temperatura avremo aree di bassa pressione piuttosto profonde che potranno dar luogo anche un rinforzo sensibile del vento, quindi anche condizioni atmosferiche di burrasca, con mareggiate e vento furioso.

Ma come detto, la temperatura nella settimana prossima tenderà a diminuire, ed ecco che in alcune circostanze vedremo la neve cadere a quote decisamente più basse, a questo punto anche sotto i 1000 m di quota.

La situazione e l’evoluzione meteo saranno molto dinamiche, con un passaggio continuo di perturbazioni e la frequentazione di differenti masse d’aria, quindi anche con sbalzi termici tra un giorno all’altro, ma anche tra mattina sera, in quanto il passaggio tra correnti meridionali e settentrionali avverrà alquanto rapido.

In conclusione, è pur vero che la temperatura su ampie aree è in forte diminuzione, che l’inverno sta irrompendo ora con vigore, però c’è una parte d’Italia che a malapena sta vivendo l’autunno. Di questo lo facciamo presente, anche perché questo portale meteo è dedicato a tutta Italia come sempre.

Italia: temperature massime del 7 dicembre 2022

Catania Fontanarossa 20.5

Catania Sigonella 20

Ustica 20

Lampedusa 19.8

Napoli 19.7

Lamezia Terme 19.6

Reggio Calabria 19.6

Capo Bellavista 19.2

Cagliari 19

Messina 19

Olbia 18.9

Palermo Punta Raisi 18.9

Gela 18.8

Cozzo Spadaro 18.6

Capo Carbonara 18.4

Capo Palinuro 18.4

Pratica Di Mare 18.4

Trapani 18.4

Brindisi 18.2

Decimomannu 18.2

Guidonia 18

Latina 18

Roma Fiumicino 18

Roma Ciampino 17.8

Sciacca 17.8

Civitavecchia 17.7

Alghero 17.6

Grazzanise 17.6

Frosinone 17.2

Lecce 17

Bari Palese 16.9

Foggia Amendola 16.7

Matera 16.6

Pisa 16.5

Capo Caccia 16.4

Capo Frasca 16.4

Capri 16.4

Gioia Del Colle 16.4

Santa Maria Di Leuca 16.4

Grosseto 16

Capo Bonifati 15.8

Prizzi 15.8

Termoli 15.8

Vieste 15.8

Vigna Di Valle 15.6

Campobasso 15.4

Firenze Peretola 15.4

Marina Di Ginosa 15.2

Ponza 15

Bari 14.7

Capo Mele 14.2

Pescara 14

Perdasdefogu 13.8

Arezzo 13.3

Firenze 13.3

Isola d’Elba Monte Calamita 13.2

Chieti San Giovanni Teatino 13.1

Viterbo 13.1

Desenzano 12.9

Enna 12.8

Ronchi Dei Legionari 12.7

Genova 12.3

Monte Sant’Angelo 11.9

Pordenone Aviano 11.8

Trieste 11.6

Treviso 11.4

Udine Rivolto 11.4

Venezia 11.3

Venezia Lido 11.2

Treviso Istrana 10.8

Trevico 10

Ancona Falconara 9.6

Milano Malpensa 9.1

Monte Scuro 8.9

Torino Caselle 8.7

Rimini 8.5

Bergamo 8.4

Cervia 8.3

Bologna 8.2

Novara Cameri 8.2

Ravenna Punta Marina 8.2

Verona Villafranca 8.1

Ferrara 7.8

Frontone 7.6

Monte Settepani 7.6

Bolzano 6.7

Mondovì 5.8

Torino Bric Croce 5

Piacenza 4.4

Brescia Ghedi 4.1

Milano Linate 4

Passo Dei Giovi 4

Monte Cimone 3.2

San Valentino Alla Muta 2

Tarvisio 0.2

Passo Rolle -0.8

Monte Paganella -3

Pian Rosa -7.4