L’Europa è bersaglio di masse d’aria fredde o gelide, con meteo che sembra voler proseguire su questa medesima falsariga. Quest’anno l’inverno ha tutte le intenzioni di fare sul serio, come dimostra la circolazione atmosferica generale molto diversa da quella osservata nello stesso periodo degli ultimi anni.

Il periodo dell’Immacolata rappresenterà un momento chiave, un bivio fondamentale della nuova stagione. Di recente aria fredda d’estrazione continentale è stata convogliata sull’Europa dall’alta pressione termica di matrice russo-siberiana.

La tendenza ai regimi anticiclonici di blocco alle alte latitudini appare confermata anche per quanto concerne l’evoluzione meteo della settimana entrante. Una potente cellula di alta pressione si sta infatti insediando tra l’Islanda e la Groenlandia.

Questo anticiclone nordico, proteso per meridiani, favorirà la discesa di masse d’aria gelide artiche verso l’Europa a partire dalla Scandinavia. Queste correnti rigide, entro l’Immacolata, conquisteranno tutta l’area centro-settentrionale e parte di quella occidentale del Continente.

Italia solo lambita dal grande freddo

Si profila così un periodo rigido e nevoso per gran parte d’Europa, a causa di questo anticiclone polare groenlandese. Il blocco d’aria fredda potrebbe radicarsi e persistere per più giorni sul cuore del Continente, alimentato da ulteriori apporti gelidi dalle alte latitudini.

Cosa possiamo attenderci per l’Italia? In generale, quest’aria fredda stenterà a sfondare alle nostre latitudini e si fermerà a ridosso delle Alpi. I contrasti innescati dal freddo artico favoriranno la genesi di nuovi vortici dalla Penisola Iberica diretti verso l’Italia.

Al momento quindi il nostro Paese potrebbe risentire di più passaggi perturbati dal giorno dell’Immacolata, in un contesto non particolarmente freddo. Solo il Nord risentirà di refoli d’aria più fredda e di una situazione che potrebbe favorire l’arrivo di neve sulle Alpi a tratti fino a quote basse collinari.

Lo scenario attorno all’Immacolata sarà quindi all’insegna del maltempo e non è da escludere un possibile sfondamento di aria più fredda verso l’11-12 Dicembre sull’Italia, con freddo in aumento e possibili sorprese nevose a quote basse. Di certo, questa prima parte dell’inverno si annuncia molto scoppiettante.