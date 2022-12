Da tempo andiamo evidenziando come dicembre promette davvero scintille, con il meteo invernale che potrebbe davvero degenerare in eventi potenzialmente importanti. Siamo di fronte ad un inizio Inverno particolare, che non si vedeva da molti anni.

La presenza dell’Anticiclone Russo, in grado di convogliare aria molto fredda su parte d’Europa, è già una novità in qualche modo davvero eclatante. Simili scenari non si vedevano probabilmente dall’inizio dell’inverno del 2010, uno dei più rigidi in molte parti d’Europa.

Nel video, neve a Torino l’8 dicembre 2021, appena un anno fa

In questa fase il Vortice Polare appare indebolito e lascia quindi ampio spazio all’azione dell’anticiclone termico. Va detto che il gelo più importante al momento resterà confinato al cuore della Russia, ma di certo si sta creando un serbatoio d’aria rigida molto importante che potrà avere riflessi sul resto dell’inverno.

La tendenza agli anticicloni alti di latitudine pare poter essere una caratteristica saliente del mese di Dicembre. Le proiezioni del centro meteo europeo ECMWF prospettano una situazione decisamente particolare attorno al periodo dell’Immacolata.

Un potente anticiclone è atteso formarsi e divenire molto potente tra la Groenlandia e l’Islanda, avviando così la discesa di una possente colata d’aria gelida dall’Artico Russo verso la Scandinavia ed il Baltico, fino a propagarsi all’Europa Centrale con possibile sfondamento anche sul Mediterraneo.

Questa discesa d’aria gelida potrebbe quindi portare clima rigido e nevicate anche in pianura su mezza Europa. Naturalmente è tutto da vedere l’eventuale coinvolgimento dell’Italia, ma se quest’aria così fredda artica sfondasse sul Mediterraneo Centrale sarebbe lecito attendersi una profonda area di bassa pressione.

Il Ponte dell’Immacolata potrebbe quindi vedere il primo vero e proprio maltempo di stampo decisamente invernale. Naturalmente si tratta di proiezioni a lunga scadenza, ad oltre una settimana, che potranno subire un ampio stravolgimento.