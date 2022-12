La prima metà di Dicembre è trascorsa all’insegna del meteo rigido invernale in un’ampia parte dell’Europa. Tra le cause principali che hanno favorito il freddo spicca la debolezza del Vortice Polare. Di conseguenza abbiamo avuto una maggiore propensione dei flussi gelidi di scendere fino alle nostre latitudini.

L’Italia è rimasta ai limiti di questa circolazione fredda artica, che ha invece messo radici sul comparto europeo. Non a caso, sulla nostra Penisola si sono avute differenze eclatanti fra il Nord più esposto ai refoli d’aria fredda ed il Sud alle prese con aria molto mite, a tratti persino calda nord-africana.

Ora lo scenario sta cambiando completamente, con il freddo europeo ricacciato verso nord. Una depressione nord-atlantica, a ridosso del Regno Unito, sta pilotando masse d’aria più temperate sud-occidentali sull’Europa Continente, favorendo la distensione dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo.

L’anticiclone sta quindi conquistando l’Italia e sarà l’elemento caratterizzante sino almeno ai giorni intorno al Natale 2022. Ci saranno però degli alti e bassi, che consentiranno anche il temporaneo transito di un fronte perturbato a cavallo fra il 21 ed il 22 Dicembre.

Questa dinamica è conseguenza di un parziale ricompattamento del Vortice Polare troposferico e della ripartenza del ramo canadese del Vortice stesso. In questa fase il gelo privilegia il Nord America, mentre l’Europa risentire del richiamo mite sino alle alte latitudini.

Possibile novità entro inizio nuovo anno

Il dominio dell’anticiclone afro mediterraneo sembra poter persistere fin verso il periodo di fine anno. Ci attendono così almeno una decina di giorni di non inverno e di prevalente stabilità, con le perturbazioni in genere confinate più a nord.

A seguire la situazione potrebbe cambiare verso dinamiche prettamente invernali, ma ancora tutte da definire. Ci sono infatti delle incertezze rispetto al trend del Vortice Polare, che potrebbe non cambiare del tutto passo mantenendo ancora una certa debolezza.

L’inverno è ancora in gioco quindi. Il Vortice Polare è previsto forte nelle prossime settimana in stratosfera, molto meno in troposfera ed è quella che più ci interessa senza quindi il temuto condizionamento negativo della stagione invernale.

Al momento non si può quindi parlare realisticamente del rischio di un replay del non inverno 2021-2022, caratterizzato in un lungo e in largo da una forza spropositata del Vortice Polare per l’intero trimestre invernale. L’intenso flusso zonale derivato aveva dirottato l’anticiclone in modo permanente sul Mediterraneo.