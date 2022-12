Continuiamo a parlare di gelo, nell’ambito di una situazione meteo davvero scialba per quanto concerne gli ultimi inverni. Anche quest’anno l’inverno sta faticando a mostrarsi, nonostante un inizio promettente che aveva fatto sperare in qualcosa di diverso. Non resta che volgere lo sguardo un po’ all’indietro.

Tra la fine di Dicembre 2014 ed il Capodanno 2015 ci furono nevicate localmente eccezionali, in particolare sul Sud Italia. A parte la neve caduta in posti dove non si vedeva da svariati decenni, anche a livello di temperature l’ondata di gelo di 8 anni fa si può considerare davvero straordinaria.

Il momento clou coincise con San Silvestro. La temperatura media a livello medio italiano del 31 dicembre 2014 è stata di -0,08°C, risultando tra le più fredde del millennio, preceduta dal 6 e dal 5 febbraio 2012 (rispettivamente -0,51°C e -0,1°C), dal 17 dicembre 2010 (-0,56°C) e l’1 marzo 2005 (-0,52°C).

Dopo quest’evento, si verificò l’ondata di gelo del gennaio 2017, con il 7 gennaio di quell’anno che al momento risulta essere la giornata più rigida del nuovo millennio con la media di -1.12°C. Di seguito vi mostriamo i record di freddo mensili battuti o eguagliati in quell’ultimo giorno di dicembre del 2014.

Le temperature da record misurate il 31 Dicembre 2014

Record di freddo mensile a Messina. La temperatura è scesa a 1°C, il precedente record era di 1,2°C stabilito nel 1925. A Messina ha anche nevicato con accumulo, un simile evento mancava da fine gennaio 1999.

Record di freddo mensile e secondo assoluto a Pantelleria. 0,6°C la temperatura minima che si sarebbe raggiunta nella notte sull’isola siciliana. Tale dato (che ha suscitato qualche dubbio) è risultato il nuovo record mensile – precedente 2,6°C nel 1986 – e il secondo assoluto dopo gli 0,4°C del febbraio 1956. Su Pantelleria è caduta a tratti neve mista a pioggia.

Record di freddo mensile a Enna. I -5°C raggiunti hanno superato i -4,2°C raggiunti nel 1991 e avvicinato i record di gennaio e febbraio (-5,8°C e -5,4°C), ma il record assoluto ad Enna è di marzo con -7°C.

Record di freddo mensile a Prizzi. I -6,6°C raggiunti in nottata hanno abbattuto i -5°C del dicembre 1957. -8°C è invece il record assoluto del gennaio 1979.

Record di freddo mensile eguagliato a Bonifati. -3,8°C la temperatura minima raggiunta, uguale a quella del dicembre 2001.

Record di freddo mensile eguagliato a Pratica di Mare. -4,2°C la temperatura minima raggiunta, uguale a quella del dicembre 2010.