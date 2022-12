Negli ultimi anni si è diradata sensibilmente la forza degli anticicloni siberiani in espansione ad ovest dei monti Urali. Gli Urali sono una barriera montuosa che si trova in Russia, e che segna il confine geografico tra Russia europea e quella asiatica. A est di questa catena montuosa si estende per migliaia di km la Siberia.

La Siberia durante la stagione invernale sperimenta la presenza di un forte anticiclone. Viene chiamato anticiclone termico perché nei bassi strati si forma una densissima massa d’aria fredda derivante proprio dalla persistenza di un tale anticiclone che genera inversioni termiche. Inoltre, il freddo viene favorito dalla bassissima radiazione solare: da queste parti ci troviamo a latitudini settentrionali; quindi, la durata del giorno è assai breve.

Una curiosità, le località più fredde della Siberia si trovano in bassopiani oppure altopiani, qui si registrano i maggiori rigori invernali; quindi, può succedere che in queste aree la temperatura si aggiri attorno a -50 °C, mentre sui monti attorno non scenda sotto i -20 °C.

Ciò evidenza che si tratta di una massa d’aria presente soprattutto nel bassostrati atmosferici e quindi deriva soprattutto dalle inversioni termiche di cui abbiamo parlato prima.

Qualcosa del genere succede anche nelle pianure in Italia nei periodi con l’alta pressione. Ma a differenza di ciò che succede da noi, l’estensione della Siberia e anche della Russia europea sono infinitamente immense, così che l’aria fredda può influenzare il tempo su tutto l’Emisfero settentrionale.

Quando giungono in Europa bolle d’aria fredda invernale da est si scatenano ondate di gelo.

In questo dicembre stiamo vivendo una situazione in cui eventi meteo analoghi si verifichino. Infatti, è sufficiente una riduzione di forza delle correnti oceaniche per vederci piombare addosso aria fredda di origine siberiana.

Vi abbiamo parlato della tempesta di neve di Santa Lucia che avvenne nel 2001 in Italia del Nord, ma non è l’unica, ce ne sono state altre in dicembre. Un eclatante avvenne nei primi giorni del mese di dicembre del 1957. A differenza di quella di Santa Lucia del 2001, quella del 1957 ebbe una rotta più meridionale, inondando di gelo Italia, ma con tempeste di neve che si abbatterono lungo tutta la costa adriatica, dove nevicò per l’appunto sino alla riva del mare con temperature sotto zero e fortissimi venti.

La domanda che viene fatta è quella ove se vedremo nel futuro eventi analoghi. La risposta non può essere breve, ma cercheremo di scrivere in modo conciso e diretto.

Il riscaldamento del pianeta non ha annientato il gelo Russo. Le temperature medie sono in aumento anche da quelle parti, come in tutto il globo. Ciò vuol dire che comunque il Global Warming è una realtà, ma durante la stagione invernale soprattutto est dei monti Urali si formano masse d’aria così gelida che sono in grado di determinare eventi meteo repentini, con ondate di freddo importanti. Per esempio, Cina e Giappone, nord dell’India hanno visto in questo decennio diverse fortissime ondate di gelo causate dalle masse d’aria siberiana. Aria siberiana che in Europa è stata bloccata dalle alte pressioni che hanno addolcito sensibilmente gli ultimi inverni.

Ci sono stati diversi eventi in dicembre in Italia. Ne ricordiamo solo alcune che hanno lasciato una impronta rilevante nelle cronache meteo. Una rilevante avvenne alla fine del mese di dicembre 1996, iniziò nella seconda parte del 26, proprio appena Natale. Fu evento molto gelido, la neve cadde anche quella volta nel settore adriatico, ma anche in alcune località delle regioni tirreniche.

Sono ben più numerosi gli eventi gelidi dei mesi di gennaio e febbraio, anche in annate abbastanza recenti. Ecco che quindi pensiamo sia dimostrato il fatto che l’aria fredda proveniente dalla Siberia potrebbe in un futuro giungere anche in Italia, ciò non è certo, ma potrebbe avverarsi un evento meteo quest’inverno, in quanto la circolazione atmosferica generale appare ideale.

Però, come detto precedentemente nessuno può fare previsioni dettagliate in tal senso, anche perché l’evoluzione meteo proveniente da est è soggetta repentine variazioni, anche se dai modelli matematici se ne possono cogliere i segnali premonitori.

In definitiva, le ondate di freddo con bolle d’aria gelida provenienti da est sono difficilmente prevedibili. Però spesso a poca distanza temporale sono state previste. Questo mese di dicembre appare dall’evoluzione meteo molto, ma molto insidiosa.