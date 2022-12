Nella giornata di ieri, venerdì 16 dicembre sono stati misurati valori persino di 30 gradi in Sicilia. E stamattina c’erano temperature di oltre 20°C dalla Sicilia all’Abruzzo. Valori decisamente oltre la media, che sempre più di frequente si mostrano in alcune aree dell’Italia. Sono temperature derivanti da un mix di fattori meteo, come le correnti meridionali, lo scorrimento quindi di aria calda e i venti che soffiano dalle zone interne discendendo dai rilievi.

Non ci sarebbero stati i 30 gradi diffusi di giorno e 20 gradi notturni senza la combinazione predominante del vento che discende dai monti. Un fenomeno che succede anche in aree dal clima rigido e che durante le ondate di freddo fa impennare i termometri come è il caso di varie aree del Nord Italia.

Però, al di là dell’evento meteo transitorio e derivante da condizioni atmosferiche locali, in buona parte dell’Italia non c’è traccia della stagione invernale, ed è persino mitissimo se solo raffrontassimo le attuali temperature ad un clima di fine autunno meteorologico.

Al contrario è freddo d’inverno al Nord Italia, dove ci sono state nevicate anche in pianura, gelate e di giorno valori anche rigidi. Le Alpi italiane sono diffusamente innevate, dove la fase temporaneamente mite sta per finire sotto la spinta di correnti settentrionali.

Ma giungerà l’alta pressione e questa garantirà mitezza in alta collina, montagna e la Penisola italiana, oltre le Isole Maggiori. Avremo altre anomalie climatiche che sono figlie di quel mare molto caldo che è il Mediterraneo occidentale, che ad oggi non ha ricevuto alcune irruzione d’aria fredda artica. Il freddo si è fermato a nord delle Alpi, ha persino toccato la parte settentrionale della Spagna, ha imbiancato di neve amplissime aree delle Isole Britanniche e dell’Europa centrale, Francia compresa, dove persistono temperature sotto la media.

E in tutto questo contesto spiccano i valori termici altissimi di una parte dell’Italia, dove l’inverno sembrerebbe essere rimandato alla fine di dicembre e gennaio. Però, in questa parte dell’Italia, il freddo invernale è solito giungere tardivo rispetto al Nord Italia, ma ciò non giustifica affatto le temperature sopra la media che ci sono da tanto tempo.

Il meteo è cambiato, tende ad essere estremo. Oltre Oceano, gli Stati Uniti ed il sud est del Canada vivranno giornate freddissime, in Giappone sono tornate le nevicare record. Il cambiamento climatico determina eccessi meteo. In Italia prevalgono quelli caldo, ma le fluttuazioni climatiche potrebbero nel futuro mostrare anche a noi il lato gelido del clima che cambia.