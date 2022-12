In molti, negli ultimi anni, hanno abbandonato le speranze. Speranze ovviamente meteo, speranze che l’Inverno torni una volta per tutte. Perché diciamolo, le ultime stagioni invernali sono state veramente tristi.

Non basta un pochino di freddo a salvare una stagione. Ricordate lo scorso anno? Nevicò a fine novembre, poi ad aprile. Nel mezzo il nulla assoluto, o quasi. A ben vedere le uniche nevicate serie accaddero al di fuori del trimestre freddo, che in effetti fu pesantemente anticiclonico, per lunghi tratti eccessivamente mite e scevro di precipitazioni.

Un andamento simile non può che far discutere e a nulla servirono dinamiche estremamente interessanti sul Vortice Polare. Non riuscirono a scombinare i piani di una stagione che aveva ben altri obbiettivi, obbiettivi che peraltro furono centrati in pieno dai vari modelli stagionali. Quegli stessi modelli che quest’anno propongono la stessa minestra: Alta Pressione, sole, clima mite.

Fortunatamente dicembre si sta rivelando diverso, almeno dinamico e in alcune regioni è comparsa persino la neve. Ma presto, tra qualche giorno, saremo nuovamente qui a parlare – ahi noi – di Anticiclone africano. Sì, la settimana natalizia potrebbe proporci bel tempo e temperature in netto rialzo.

A questo punto chiedersi se qualche vortice di freddo e neve potrà arrivare è lecito. Rispondere non è per nulla semplice, non abbiamo la sfera di cristallo ed è bene capirci subito. Però l’evoluzione meteo climatica di dicembre ci sta già dando modo di parlare di altro, difatti anche in questo caso le proiezioni modellistiche non erano per nulla convinte di un mese estremamente dinamico.

Tra l’altro, almeno per ora, il Vortice Polare sta cercando in tutti i modi di porre un freno ai disturbi provenienti dal basso, ovvero dalle 3 strutture di Alta Pressione che costantemente stanno lavorando ai fianchi. Diciamo che alle quote più alte dell’atmosfera è forte, ma non riesce a trasmettere la propria forza giù.

Significa che i vortici di freddo e neve potrebbero arrivare, magari proprio durante le festività natalizie.