Caldo anomalo, caldo fuori stagione, caldo infinito. Questi, ormai, i temi “caldi” della nostra era climatica. Che sia Estate, che sia Primavera, che sia Inverno, che sia Autunno, l’argomento meteo prediletto è sempre quello.

Dobbiamo prenderne atto, qualcosa non va. Qualcosa è cambiato. Che sia colpa del riscaldamento globale crediamo sia innegabile, che poi tra qualche anno possano ripresentarsi inverni di un certo spessore è un altro paio di maniche. Fatto sta che ogniqualvolta arriva l’Alta Pressione la storia si ripete: caldo anomalo.

In questi giorni, ad esempio, sembra stia arrivando la Primavera. Anzi, pare sia già arrivata. Temperature over 20°C non sono normali. Siamo a dicembre, mica ad aprile.

Le conseguenze sono pesanti. La vegetazione va in confusione, ma anche il mondo animale. Pensate alle migrazioni, giusto per citare un comportamento animale tipico del periodo. Stormi di uccelli che non sanno cosa fare. Se andar via, se restare. Vi sembra normale? Per niente.

Se il clima resterà questo, a lungo, rischiamo grosso. Rischiamo che in Primavera si paghi pegno, magari con le solite piogge senza senso. Perché sì, quando gli eccessi si protraggono dobbiamo aspettarci anomalie di segno opposto. C’è poco da fare, o si cambia in fretta o saranno dolori.

Per ora c’è poco altro da aggiungere. Prendiamo atto dell’incredibile anomalia termica che si sta investendo e speriamo che qualcosa possa incepparsi. Che qualcosa possa scalzare l’Alta Pressione africana, diventata compagna di viaggio degli ultimi decenni. L’Inverno è ancora lungo, ma non troppo, da qui a marzo è un attimo arrivarci…