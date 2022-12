Quando un’Alta Pressione come quella che sta arrivando piazza radici nel Mediterraneo è dura scalzarla via. Soprattutto nel momento in cui le fondamenta sono di tipo subtropicale. Ed è per questo motivo che prima di andare ad analizzare quel che potrebbe accadere a gennaio, dovremo capire se il trend meteo climatico riuscirà a mutare prima.

Perché qualche centro di calcolo internazionale, nelle ultime emissioni modellistiche, stanno dando un po’ meno peso alla struttura anticiclonica. Per quale motivo? Perché il flusso delle perturbazioni atlantiche continuerà a scorrere a ridosso delle Alpi, limitando l’espansione dell’Alta Pressione verso il cuore del Vecchio Continente.

Ma sarà realmente così? Vedremo. Di certo quella che vi stiamo dando è in qualche modo una buona notizia, anche se va detto che non tutti i centri di calcolo concordano in tal senso. Quindi dobbiamo andarci piano, quindi dobbiamo procedere con cautela perché fin tanto che la situazione non sarà chiara sarà difficile ipotizzare svolte stagionali degne di tal nome.

Per gennaio però s’intravedono ulteriori novità, novità legate a dinamiche del Vortice Polare. Un Vortice forte, senz’altro, ma che potrebbe andare incontro a una destabilizzazione. E’ tutto in bilico, potrebbe succedere come non potrebbe succedere e molti di voi si chiederanno che senso ha guardare così lontano se i modelli previsionali cambiano da un giorno all’altro.

Il senso c’è, eccome. Perché le dinamiche atmosferiche che stiamo provando a descrivervi possono mutare in un batter d’occhio. Considerate che ogni anno va così, poi per carità ultimamente abbiamo avuto a che fare con Inverni insulsi ma non è detto che vada così ogni volta. Detto ciò prendiamo atto dei tentativi di cambiamento per inizio gennaio, allorquando l’Alta Pressione potrebbe spostarsi in Atlantico dando spazio alle correnti fredde artiche.

O magari allo sviluppo di un’Alta Pressione in Scandinavia, che andrebbe a risucchiare aria gelida dalla Russia. Chissà, fatto sta che le speranze di vedere qualcosa di buono non sono ancora tramontate. E non tramonteranno fin tanto che l’Inverno non finirà.