Farà freddo? Nevicherà? Avremo un lungo periodo di gelo? Ogni anno, in questo periodo, i quesiti meteo si sprecano e con essi risposte che alla fin dei conti nessuno vi potrà dare.

Ipotizzare scenari di un certo tipo è possibile, ma solo tendenzialmente. Abbiamo parlato di proiezioni stagionali ed è uno dei pochi strumenti dei quali possiamo avvalerci per darvi delle linee di tendenza. Poi ci sono le complesse dinamiche atmosferiche, quelle che ormai conosciamo a menadito.

Parliamo, ovvio, del Vortice Polare e di tutto ciò che gira attorno ai vari livelli dell’atmosfera. Ed ecco che qui la situazione si fa estremamente interessante, perché a quanto pare i vari pattern climatici si stanno disponendo in modo tale da perpetuare quella debolezze del Vortice che va avanti da settimane.

Però attenzione, chi ipotizza scenari apocalittici – in un senso o nell’altro – non ci fa un favore. Inutile stare lì a leggere di un Inverno caldo, oppure mite, o ancora prevalentemente anticiclonico. Lo sappiamo, sappiamo che questo era il dettame delle proiezioni stagionali, ma le carte in tavola stanno cambiando. Anzi, sono già cambiate, perché teoricamente anche dicembre avrebbe dovuto proporci sole e temperature gradevoli. Invece no, non è stato così e non lo sarà neppure nei prossimi giorni.

Attenzione però, perché anche sostenere scenari esclusivamente votati al gelo siderale non è corretto. Ormai abbiamo una certa esperienza in materia e sappiamo fin troppo bene che certe condizioni – alle nostre latitudini – rappresentano una rarità. Ciò non toglie che l’Inverno sia qui, anche da noi, basti osservare quel che sta accadendo proprio in queste ore.

In definitiva possiamo dirvi che l’equilibrio previsionale è sempre la miglior soluzione. Poi per carità, si può sbagliare, ma l’analisi dettagliata delle dinamiche atmosferiche non può mai venire meno. L’estremizzazione dei concetti la lasciamo ad altri, per il resto a risentirci con ulteriori approfondimenti sulle ipotesi meteo climatiche delle prossime settimane.